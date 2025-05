Centro do Idoso de Epitaciolândia celebra Dia das Mães com festa especial para participantes

A Prefeitura de Porto Walter lançou a campanha de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 com um pacote de incentivos para os contribuintes. Quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 31 de julho terá direito a um desconto de 20% sobre o valor total do imposto, além de participar de sorteios de prêmios promovidos pela gestão municipal.

A medida está prevista no Projeto de Lei nº 415/2025, encaminhado à Câmara Municipal pelo prefeito. A proposta visa estimular a arrecadação antecipada e reconhecer os contribuintes que mantêm seus débitos em dia.

“Essa é uma forma de incentivar o bom pagador e ao mesmo tempo garantir recursos que serão revertidos em melhorias para a cidade, como infraestrutura urbana, limpeza pública e iluminação”, destacou o prefeito César Andrade.

Além do desconto, a Prefeitura anunciou que realizará sorteios entre os contribuintes que quitarem o imposto dentro do prazo. A lista de prêmios será divulgada nos canais oficiais do município nos próximos dias.

Para os que não puderem pagar o valor integral, o projeto permite o parcelamento do IPTU em até seis vezes mensais, com a primeira parcela também vencendo no dia 31 de julho de 2025.