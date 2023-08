Centro de Convivência do município de Cruzeiro do Sul promove dia de atividade no Igarapé Preto

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Convivência do Idoso, proporcionou uma manhã de lazer para os participantes do centro no Igarapé Preto.

A ação teve como objetivo oferecer um momento de socialização e entretenimento. Além de oportunizar o lazer, foi possível revisitar ou até mesmo conhecer, visto que alguns idosos ainda não conheciam um dos principais pontos turísticos de Cruzeiro de Sul.

A ação contou com a participação de 120 idosos, que puderem usufruir de várias atividades como: hidroginástica, jogos de baralho, lanches, pescaria e outras brincadeiras.

“A importância da ação é possibilitar uma experiência diferente da rotina da maioria dos idosos, além de promover um momento que contribui pra melhorar a saúde física e emocional”, explicou a coordenadora do centro Graziela Ramos.