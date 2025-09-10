Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Carlinhos do Pelado reforça parceria com Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em encontro em Brasileia

Reunião fortalece parcerias entre Prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros para ampliar segurança e prevenir riscos no município

Publicados

10 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Prefeito Carlinhos do Pelado recebe comandante do Corpo de Bombeiros em Brasileia – Foto: Assessoria Secom

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, acompanhado do coordenador da Defesa Civil Municipal, Major Sandro, recebeu a visita de cortesia do comandante do Corpo de Bombeiros, Éden Santos, e sua equipe.

O encontro teve como objetivo estreitar o diálogo entre as instituições e alinhar ações conjuntas voltadas à segurança da população e à prevenção de riscos no município.

Durante a visita, foram discutidos pontos como:

  • A importância do planejamento estratégico em situações de emergência;
  • A necessidade de ampliar parcerias para garantir respostas rápidas e eficientes diante de ocorrências;
  • O fortalecimento da integração entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

O prefeito Carlinhos destacou a relevância da parceria com os bombeiros, ressaltando que o trabalho integrado com a Defesa Civil é essencial para proteger vidas e assegurar mais tranquilidade à comunidade de Brasileia.

Propaganda

Tudo Sobre Política II

Assis Brasil se prepara para viver um momento histórico com a realização da 1ª Expo Fronteira

Evento de grande porte vai transformar a cidade em vitrine de negócios, cultura, integração e desenvolvimento regional

Publicados

5 minutos atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

Sonho se tornando realidade: vem aí a 1ª Expo Fronteira em Assis Brasil – Foto: Assessoria Secom

A Prefeitura de Assis Brasil segue avançando com os trabalhos de limpeza e adequação da área que vai sediar a 1ª Expo Fronteira.

As equipes já realizam serviços de terraplanagem, preparando o espaço para, em breve, iniciar a montagem da estrutura que receberá o grande evento.

A Expo Fronteira será um marco para o município, reunindo em um só espaço a exposição de produtos, produções locais e oportunidades de negócios que fortalecem a economia regional.

O prefeito Jerry Correia, que acompanha de perto cada etapa dos trabalhos, reforçou o convite à população:

“Estamos preparando um evento histórico para Assis Brasil. A 1ª Expo Fronteira será um espaço de integração, cultura e oportunidades. Contamos com a presença de todos para viver esse sonho junto conosco.”

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Governador do Pará, Helder Barbalho é alvo de busca em operação da PF sobre compra de respiradores
