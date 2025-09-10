Carlinhos do Pelado reforça parceria com Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em encontro em Brasileia

Prefeito Carlinhos do Pelado recebe comandante do Corpo de Bombeiros em Brasileia – Foto: Assessoria Secom

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, acompanhado do coordenador da Defesa Civil Municipal, Major Sandro, recebeu a visita de cortesia do comandante do Corpo de Bombeiros, Éden Santos, e sua equipe.

O encontro teve como objetivo estreitar o diálogo entre as instituições e alinhar ações conjuntas voltadas à segurança da população e à prevenção de riscos no município.

Durante a visita, foram discutidos pontos como:

A importância do planejamento estratégico em situações de emergência;

A necessidade de ampliar parcerias para garantir respostas rápidas e eficientes diante de ocorrências;

O fortalecimento da integração entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

O prefeito Carlinhos destacou a relevância da parceria com os bombeiros, ressaltando que o trabalho integrado com a Defesa Civil é essencial para proteger vidas e assegurar mais tranquilidade à comunidade de Brasileia.