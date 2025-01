Carlinhos do Pelado realiza visita técnica em Porto Velho visando fortalecer políticas públicas ambientais

Nesta quarta-feira pela manhã, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reuniu-se com o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, em Rio Branco. O encontro teve como objetivo discutir estratégias para fortalecer o turismo no município, especialmente em preparação para o 49º aniversário de Assis Brasil, que será celebrado em 14 de maio.

Durante a reunião, foram destacados diversos pontos turísticos de Assis Brasil, incluindo a Caminhada do Bom Sucesso, a Rota do Pacífico, a Trilha do Purossauro e o Marco Rondon. Monumento histórico que marca a passagem do Marechal Cândido Rondon pela região no final da década de 1920. Esses atrativos têm o potencial de atrair visitantes e fomentar a geração de emprego e renda para a população local.

Além disso, o prefeito anunciou a realização de uma feira de exposição voltada ao agronegócio durante as celebrações de maio, com o objetivo de impulsionar a economia e criar oportunidades para os produtores da região. “Queremos promover uma grande festa que una tradição, turismo e oportunidades econômicas para o nosso povo”, destacou Jerry Correia.

Para viabilizar essas iniciativas, o prefeito Jerry Correia tem buscado ativamente recursos e parcerias em diferentes esferas governamentais. Essas ações visam não apenas celebrar a história de Assis Brasil, mas também projetar um futuro com mais oportunidades para todos os moradores, fortalecendo o município como um destino turístico e econômico relevante no Acre.