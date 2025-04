Carlinhos do Pelado realiza maior evento de pesca esportiva do Acre, com mais de R$ 30 mil em premiação

Na manhã desta segunda-feira, 14, o prefeito Jerry Correia reuniu autoridades e representantes de diversos setores para o lançamento oficial do Carnavassis 2025. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito e marcou o início dos preparativos para a edição deste ano, que promete ser ainda mais organizada, segura e participativa.

Estiveram presentes na reunião o comandante da Polícia Militar de Assis Brasil, Carlos César; o delegado da Polícia Civil, Luccas Vianna; o tenente Gledison, representante do Corpo de Bombeiros do Alto Acre; Edson Araújo, representando o DETRAN regional do Alto Acre; e Hellen Kelma, representante regional do Sebrae. Também participaram vereadores e representantes do setor de bebidas e alimentação, parceiros essenciais para a realização do evento.

Durante o encontro, foram discutidas medidas de segurança, mobilidade, apoio aos empreendedores locais e a programação que será divulgada em breve. O prefeito destacou a importância do planejamento conjunto com todas as instituições envolvidas para garantir um carnaval alegre, seguro e que valorize a cultura local.

“O Carnavassis já é uma tradição esperada pela nossa população e pelos visitantes. Com o apoio de todas as forças de segurança, instituições parceiras e empreendedores locais, vamos realizar uma festa bonita, organizada e com muita responsabilidade”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A edição de 2025 terá novidades na estrutura, atrações musicais regionais e incentivo à economia local, movimentando o comércio e gerando oportunidades. A expectativa é reunir centenas de pessoas durante os dias de folia, com programação para todas as idades.

Nas próximas semanas, a Prefeitura divulgará mais detalhes da programação oficial.