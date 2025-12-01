Carlinhos do Pelado acompanha ações de contenção de erosões e recuperação do ramal do km 17 em Brasiléia

Prefeitura de Brasiléia intensifica contenção de erosões e recuperação de pontos críticos no km 17 – Foto: Assessoria

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta quinta-feira (28) uma ação emergencial de contenção de erosões no ramal do km 17. Os serviços devem continuar ao longo dos próximos dias, devido ao agravamento provocado pelas fortes chuvas que atingem a região do Alto Acre.

O trabalho inclui a recuperação de áreas comprometidas pela erosão e a retirada de pontos críticos que dificultam o tráfego de moradores, produtores rurais e demais usuários da via. As intervenções visam evitar maiores danos estruturais e garantir a segurança de quem depende diariamente do ramal.

De acordo com a gestão municipal, as equipes estão atuando de forma permanente para minimizar os impactos das chuvas e assegurar que a população tenha garantido o direito de ir e vir, especialmente em áreas rurais que apresentam maior vulnerabilidade durante o período de inverno amazônico.

A Prefeitura reforça que seguirá monitorando as condições do ramal e realizando intervenções necessárias para manter o acesso adequado e prevenir novos transtornos aos moradores do km 17 e comunidades próximas.