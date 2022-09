Caravana com mais de 200 veículos fará a abertura oficial da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Porto Walter

O Prefeito César Andrade confirmou neste Domingo (18), que vai antecipar o pagamento do mês de setembro dos servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura de Porto Walter. Segundo a Secretaria de Finanças, o pagamento vai ser na próxima Terça-feira (20).

A antecipação do salário neste mês já havia sido anunciada pelo Prefeito quando foi lançada a identidade visual do 7º Festival do Milho.

“Só a sensação de voltarmos as atividades do nosso festival do milho não tem coisa melhor. Estaremos retomando a economia do município, criando oportunidade de emprego e aumento de renda a quem precisa. O momento é de comemoração, união e de reencontro, principalmente com o acesso de Porto Walter a Cruzeiro do Sul”, disse.

A Prefeitura tem a expectativa de movimentar cerca de R$2 milhões de reais com a volta do Festival do Milho que acontece entre os dias 23 a 25 e a abertura definitiva do acesso que liga o município com o Vale do Juruá.

O festival deste ano reúne exposição de produtos, shows com os cantores Marcynho Sensação e Renanzin Pressão, corrida de motocross, cavalgadas, atividades esportivas e culturais além de outras atrações.

Confira o calendário de pagamento disponível pela secretaria de Finanças

Dia 20/09/2022 – Terça-feira;

Conselheiros Tutelares;

Gabinete do Prefeito;

Gabinete do Vice-Prefeito;

Procuradoria Jurídica;

Sec. de Administração;

Sec. de Agricultura;

Sec. de Assistência Social;

Sec. de Finanças;

Sec. de Meio Ambiente;

Sec. de Obras;

Sec. de Planejamento;

Dia 21/09/2022 – Quarta-feira;

Secretaria de Educação

Professores Efetivos;

Professores Provisórios;

Funcionários de Apoio (efetivos e provisórios);

Barqueiros;

Dia 22/09/2022 – Quinta-feira;

Funcionários da Secretaria de Saúde (efetivos, provisórios e cargos comissionados);

Enfermeiros;

Técnicos em Enfermagem;

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias;