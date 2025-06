Câmara aprova cessão de secador para cooperativa e fortalece a produção cafeeira em Assis Brasil

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul terá um espaço na Expoacre Juruá onde vai demonstrar as ações da área da agricultura. Também vai divulgar o 8º Festival da Farinha que a gestão do prefeito Zequinha Lima vai realizar no Complexo Esportivo entre os dias 27 e 30 de agosto.

Titulares de várias secretarias municipais e coordenadores foram nesta quarta-feira,25, ao Estádio Arena do Juruá, onde a Expoacre será realizada, para alinhar o aproveitamento do espaço que a prefeitura vai ocupar.

No local já há dois fornos montados onde serão feitos a farinha e subprodutos da mandioca como tapiocas para venda na hora para os consumidores. “ Nossos agricultores estarão aqui, teremos máquinas e vamos demonstrar nossas ações”, destaca o secretário de Agricultura, Nildson Moura.

O Festival da Farinha estará em destaque no espaço. A rainha e o rei do evento do ano passado estarão no local divulgando o Festival.

“Todo ano estamos aqui na Expoacre divulgando o trabalho da prefeitura e traremos para cá a divulgação do Festival da Farinha, que é nosso maior evento e será feito com muito capricho” , relata o Secretário da Casa Civil, Ney Williams.

“Vamos aproveitar a Expoacre por onde passarão milhares de pessoas para divulgar o nosso Festival da Farinha que faremos de 27 a 30 de agosto no Complexo Esportivo. O prefeito Zequinha Lima orientou que façamos um grandioso evento, que atraia a população” destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças.

Trabalho na Expoacre

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai atuar na Expoacre Juruá com a organização do trânsito, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, da Saúde, com a Vigilância Sanitária e com a limpeza diária do local.