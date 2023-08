Cafeicultores colhem safra e são capacitados após Prefeitura distribuir 32 mil mudas de café 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) capacitou na tarde desta Quinta-feira (24), cerca de 20 cafeicultores dos ramais Gleba Minas e Besouro que foram beneficiados pela Prefeitura através da Secretaria de Agricultura com a distribuição gratuita de 32 mil mudas de café. Os produtores estão se aperfeiçoando em diversas técnicas para garantir um plantio duradouro e uma safra sadia.

O sucesso do plantio pode ser percebido no rosto do produtor Zezinho Correia, que colhe a primeira safra da plantação. Ele destaca a felicidade e agradece a gestão. “Já estou colhendo os primeiros grãos do meu café, agradecendo a Deus e ao prefeito pelo investimento. Minha safra está muito bonita”, relatou.

A engenheira agrônoma Vilma Letícia, enfatiza a parceria da Prefeitura. Segundo ela, os produtores estão aprendendo sobre colheita, preparo e armazenamento dos grãos.

Para o Prefeito, o projeto está dando certo. “Fizemos questão de entregar muda por muda para cada produtor, onde distribuímos mais de 32 mil pés de café. “O resultado é que o produtor de café está feliz, a agricultura está melhor e a economia está girando. Vamos continuar trabalhando para fazer mais”, disse ele.