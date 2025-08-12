Tudo Sobre Política II
Brasiléia terá três representantes na Conferência Nacional das Mulheres para avaliar, propor e fortalecer políticas públicas
O município de Brasiléia esteve representado nesse dia 11, na 5° Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres realizada em Rio Branco com delegadas escolhidas na conferência municipal que ocorreu em junho.
O município contou com uma comitiva de cinco delegadas, dentre elas a Gerente de Organismo de política para as mulheres – Edilania Braga, a representante do governo – Rosimari Ferreira, as representantes da Sociedade civil – Débora Rocha, Catarina Moreira e Laura André.
A conferência estadual teve como objetivo reunir representantes da sociedade civil, dos movimentos de mulheres e do poder público para avaliar, propor e fortalecer políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero, à garantia dos direitos das mulheres e ao enfrentamento de todas as formas de violência e discriminação, alem de debater os desafios e avanços na implementação das políticas para as mulheres no estado.
Foram formuladas propostas para o plano estadual e nacional de políticas para as mulheres bem como elaboradas propostas para a 5° Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que será realizada em Brasília no mês de setembro.
“Estar na 5ª Conferência Estadual e garantir que Brasiléia tenha três representantes na etapa nacional é motivo de muito orgulho. Isso mostra que nosso município está comprometido com a defesa dos direitos das mulheres e com a construção de políticas públicas mais justas e efetivas. Vamos levar para Brasília a voz e as demandas das mulheres de Brasiléia, com a certeza de que cada proposta é fruto de um trabalho coletivo e de muita luta.” — destacou Edilânia Braga, gerente do Organismo de Política para as Mulheres.
Brasileia saiu fortalecida com a participação da delegação na conferência pois terá três representantes na Conferência Nacional, Edilania Braga, Rosimari Ferreira e Catarina Moreira.
Além do apoio com 100 mil reais Prefeitura reforça limpeza do trajeto da Procissão em Honra à Nossa Senhora da Glória
(Assessoria) – Além dos R$ 100 mil destinados ao Novenário de Nossa Senhora da Glória, a prefeitura de Cruzeiro do Sul está dando manutenção e limpando todo o trajeto da procissão que será realizada na sexta-feira,15, que deverá atrair cerca de 50 mil pessoas. Após a Procissão e o show do cantor Davidson Silva, prefeitura vai recolher todo o lixo deixado no local.
O Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação, executa serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de meio fio. A procissão sairá da frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, seguirá pela Avenida Boulevard Thaumaturgo, até Rua Pernambuco, onde sobe a ladeira do Sinteac, desce a Avenida 28 de Setembro, em frente à Escola Flodoardo Cabral e volta para a Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral.
O Logo após as atividades religiosas do dia 15, uma nova equipe iniciará a limpeza da Praça Orleir Cameli e toda a região central e do percurso para que no dia seguinte toda essa região esteja totalmente limpa dando fluxo normal no centro da cidade.
O Coordenador de Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul, Francisco Fábio, “o Novo”, enfatizou que a gestão do Prefeito Zequinha Lima está empenhada e dando todo o apoio nos serviços de limpeza para que seja realizado uma grande procissão para os fiéis em Cruzeiro do Sul.
“Estamos, nesse momento realizado os serviços de limpeza e pinturas no trecho da procissão, garantido assim um espaço limpo e bonito para as pessoas que irão participar desse grande ato de fé e tradição em Cruzeiro do Sul. O prefeito Zequinha pediu o máximo capricho garantindo o bem estar de todos e mantendo o centro de nossa cidade sempre limpo. Logo após as atividades religiosas do dia 15, uma nova equipe iniciará a limpeza da Praça Orleir Cameli e toda a região central e do percurso para que no dia seguinte toda essa região esteja totalmente limpa dando fluxo normal no centro da cidade”, enfatizou.
