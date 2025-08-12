Brasiléia terá três representantes na Conferência Nacional das Mulheres para avaliar, propor e fortalecer políticas públicas

O município de Brasiléia esteve representado nesse dia 11, na 5° Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres realizada em Rio Branco com delegadas escolhidas na conferência municipal que ocorreu em junho.

O município contou com uma comitiva de cinco delegadas, dentre elas a Gerente de Organismo de política para as mulheres – Edilania Braga, a representante do governo – Rosimari Ferreira, as representantes da Sociedade civil – Débora Rocha, Catarina Moreira e Laura André.

A conferência estadual teve como objetivo reunir representantes da sociedade civil, dos movimentos de mulheres e do poder público para avaliar, propor e fortalecer políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero, à garantia dos direitos das mulheres e ao enfrentamento de todas as formas de violência e discriminação, alem de debater os desafios e avanços na implementação das políticas para as mulheres no estado.

Foram formuladas propostas para o plano estadual e nacional de políticas para as mulheres bem como elaboradas propostas para a 5° Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que será realizada em Brasília no mês de setembro.

“Estar na 5ª Conferência Estadual e garantir que Brasiléia tenha três representantes na etapa nacional é motivo de muito orgulho. Isso mostra que nosso município está comprometido com a defesa dos direitos das mulheres e com a construção de políticas públicas mais justas e efetivas. Vamos levar para Brasília a voz e as demandas das mulheres de Brasiléia, com a certeza de que cada proposta é fruto de um trabalho coletivo e de muita luta.” — destacou Edilânia Braga, gerente do Organismo de Política para as Mulheres.

Brasileia saiu fortalecida com a participação da delegação na conferência pois terá três representantes na Conferência Nacional, Edilania Braga, Rosimari Ferreira e Catarina Moreira.