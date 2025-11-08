Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Brasileia recebe equipe do CAISAN para orientar estruturação do Conselho e adesão ao SISAN

Publicados

8 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Brasileia, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação e Agricultura, recebeu nesta semana a presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), Nilcy Villaço, e a técnica Amanda, para uma reunião de orientação sobre a estruturação do Conselho Municipal e os procedimentos de adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

O encontro, realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, teve como objetivo fortalecer a política de segurança alimentar no município, alinhando ações entre Estado e governo municipal. Durante a visita, foram apresentadas diretrizes, etapas e responsabilidades necessárias para a formalização do conselho e integração ao sistema.

A parceria firmada com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH) demonstra o compromisso de Brasileia com a construção de políticas públicas eficazes voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional.

A gestão municipal destaca que a adesão ao SISAN representa um avanço importante na garantia de direitos, ampliando ações voltadas ao combate à fome, melhoria da qualidade de vida e promoção do desenvolvimento social no município.

Leia Também:  Prefeitura de Rodrigues Alves inicia busca ativa e atualização vacinal no Centro de Convivência do Idoso

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Vereadora Lucélia Borges prestigia assinatura da ordem de serviço para construção do Campus da UFAC no Alto Acre

Publicados

37 minutos atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Nova era para a educação no Alto Acre: vereadora prestigia assinatura da ordem de serviço da UFAC.

A vereadora Lucélia Borges marcou presença na solenidade que oficializou a ordem de serviço para a construção do Campus da Fronteira do Alto Acre da Universidade Federal do Acre (UFAC), em cerimônia realizada no município de Brasiléia. O ato representa um novo capítulo para o avanço da educação superior na região.

A implantação do campus atenderá diretamente estudantes de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, ampliando o acesso a cursos, programas de pesquisa e projetos de extensão. A iniciativa também deve impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Alto Acre, ao gerar novas oportunidades de qualificação e fortalecer a presença da universidade na região de fronteira.

Durante o evento, autoridades destacaram a relevância estratégica da obra e o impacto positivo que a chegada do novo campus terá na vida de jovens e profissionais que buscam formação acadêmica sem precisar se deslocar para outras cidades.

A vereadora Lucélia Borges celebrou o início das obras, reforçando o compromisso da Câmara Municipal em apoiar ações que promovam o crescimento regional. Ela também agradeceu à UFAC pelo empenho e pela contribuição ao desenvolvimento educacional e social do Alto Acre.

Leia Também:  Prefeitura de Brasiléia intensifica melhorias nos ramais Santa Helena (km 60) e Liberdade (km 67)

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política7 horas atrás

Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...
Política14 horas atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre

No Florestão, Jorge Viana revive memórias e reafirma compromisso com o futebol acreano O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, viveu...
Política2 dias atrás

Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados

A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...

POLÍCIA

Polícia15 horas atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia5 dias atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Polícia1 semana atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...

EDUCAÇÃO

Educação3 minutos atrás

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Educação7 minutos atrás

Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Educação17 minutos atrás

Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...

CONCURSO

Concurso16 horas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...

ESPORTE

Esporte2 horas atrás

Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil

Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Esporte3 dias atrás

Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Esporte3 dias atrás

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação

II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS