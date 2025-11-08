Tudo Sobre Política II
Brasileia recebe equipe do CAISAN para orientar estruturação do Conselho e adesão ao SISAN
A Prefeitura de Brasileia, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação e Agricultura, recebeu nesta semana a presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), Nilcy Villaço, e a técnica Amanda, para uma reunião de orientação sobre a estruturação do Conselho Municipal e os procedimentos de adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).
O encontro, realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, teve como objetivo fortalecer a política de segurança alimentar no município, alinhando ações entre Estado e governo municipal. Durante a visita, foram apresentadas diretrizes, etapas e responsabilidades necessárias para a formalização do conselho e integração ao sistema.
A parceria firmada com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH) demonstra o compromisso de Brasileia com a construção de políticas públicas eficazes voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional.
A gestão municipal destaca que a adesão ao SISAN representa um avanço importante na garantia de direitos, ampliando ações voltadas ao combate à fome, melhoria da qualidade de vida e promoção do desenvolvimento social no município.
Vereadora Lucélia Borges prestigia assinatura da ordem de serviço para construção do Campus da UFAC no Alto Acre
Nova era para a educação no Alto Acre: vereadora prestigia assinatura da ordem de serviço da UFAC.
A vereadora Lucélia Borges marcou presença na solenidade que oficializou a ordem de serviço para a construção do Campus da Fronteira do Alto Acre da Universidade Federal do Acre (UFAC), em cerimônia realizada no município de Brasiléia. O ato representa um novo capítulo para o avanço da educação superior na região.
A implantação do campus atenderá diretamente estudantes de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, ampliando o acesso a cursos, programas de pesquisa e projetos de extensão. A iniciativa também deve impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Alto Acre, ao gerar novas oportunidades de qualificação e fortalecer a presença da universidade na região de fronteira.
Durante o evento, autoridades destacaram a relevância estratégica da obra e o impacto positivo que a chegada do novo campus terá na vida de jovens e profissionais que buscam formação acadêmica sem precisar se deslocar para outras cidades.
A vereadora Lucélia Borges celebrou o início das obras, reforçando o compromisso da Câmara Municipal em apoiar ações que promovam o crescimento regional. Ela também agradeceu à UFAC pelo empenho e pela contribuição ao desenvolvimento educacional e social do Alto Acre.
Brasileia recebe equipe do CAISAN para orientar estruturação do Conselho e adesão ao SISAN
