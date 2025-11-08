Brasileia recebe equipe do CAISAN para orientar estruturação do Conselho e adesão ao SISAN

A Prefeitura de Brasileia, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação e Agricultura, recebeu nesta semana a presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), Nilcy Villaço, e a técnica Amanda, para uma reunião de orientação sobre a estruturação do Conselho Municipal e os procedimentos de adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

O encontro, realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, teve como objetivo fortalecer a política de segurança alimentar no município, alinhando ações entre Estado e governo municipal. Durante a visita, foram apresentadas diretrizes, etapas e responsabilidades necessárias para a formalização do conselho e integração ao sistema.

A parceria firmada com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH) demonstra o compromisso de Brasileia com a construção de políticas públicas eficazes voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional.

A gestão municipal destaca que a adesão ao SISAN representa um avanço importante na garantia de direitos, ampliando ações voltadas ao combate à fome, melhoria da qualidade de vida e promoção do desenvolvimento social no município.