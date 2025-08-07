Brasiléia realiza caminhada do Agosto Lilás e reforça combate à violência contra a mulher

A Prefeitura de Brasiléia promoveu na manhã desta quarta-feira, 7 de agosto, uma grande caminhada pelas ruas do município em apoio à campanha Agosto Lilás, que marca a luta pela erradicação da violência contra a mulher.

A mobilização reuniu estudantes das escolas estaduais Manoel Fontenele de Castro e Instituto Odilon Pratagí, além de diversas instituições comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres. Estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal da Mulher (SEMULHER), Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), Organização de Mulheres Policiais (OPM), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar, além de secretarias municipais e a Secretaria de Estado de Educação.

Durante o trajeto, os participantes exibiram cartazes, entoaram mensagens de conscientização e chamaram a atenção da população para a necessidade de denunciar qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.

A caminhada fez parte das ações educativas que estão sendo desenvolvidas ao longo do mês de agosto com o objetivo de ampliar o debate sobre os direitos das mulheres e fortalecer a rede de apoio às vítimas. A Prefeitura reforça o compromisso em promover políticas públicas que garantam a proteção, acolhimento e empoderamento feminino.