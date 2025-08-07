Tudo Sobre Política II
Brasiléia realiza caminhada do Agosto Lilás e reforça combate à violência contra a mulher
A Prefeitura de Brasiléia promoveu na manhã desta quarta-feira, 7 de agosto, uma grande caminhada pelas ruas do município em apoio à campanha Agosto Lilás, que marca a luta pela erradicação da violência contra a mulher.
A mobilização reuniu estudantes das escolas estaduais Manoel Fontenele de Castro e Instituto Odilon Pratagí, além de diversas instituições comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres. Estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal da Mulher (SEMULHER), Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), Organização de Mulheres Policiais (OPM), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar, além de secretarias municipais e a Secretaria de Estado de Educação.
Durante o trajeto, os participantes exibiram cartazes, entoaram mensagens de conscientização e chamaram a atenção da população para a necessidade de denunciar qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.
A caminhada fez parte das ações educativas que estão sendo desenvolvidas ao longo do mês de agosto com o objetivo de ampliar o debate sobre os direitos das mulheres e fortalecer a rede de apoio às vítimas. A Prefeitura reforça o compromisso em promover políticas públicas que garantam a proteção, acolhimento e empoderamento feminino.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza limpeza e instala lixeiras seletivas no balneário Igarapé Preto
A Prefeitura de Cruzeiro, que realiza a limpeza do Igarapé Preto três vezes por semana , está instalando lixeiras seletivas e placas educativas em todo o espaço do balneário. O Prefeito Zequinha Lima vistoriou o local nesta quinta-feira, 7, e acompanhou os serviços que estão sendo realizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Coordenação de Limpeza Pública.
O Coordenador de limpeza, Francisco Fábio Correia, Novo, disse que a gestão municipal realiza limpeza no espaço 3 vezes por semana recolhendo entulhos.
“Por orientação do prefeito Zequinha Lima, nós fazemos a limpeza aqui do Igarapé preto 3 vezes por semana. Nosso objetivo é manter esse espaço sempre agradável para nossa população”, relata o Coordenador de limpeza, Francisco Fábio Correia, o Novo.
A Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade Edna Fonseca, disse que o objetivo das placas com orientações é manter o Igarapé Preto um lugar salubre para a população.
“Como vocês podem observar confeccionamos placas de orientação e lixeiras seletivas para mantermos esse local salubre e que a comunidade possa aproveitar sempre “.
O Prefeito Zequinha Lima destacou os investimentos já feitos no Igarapé Preto e afirma que a limpeza do espaço é uma preocupação da gestão.
“Nossa gestão já investiu bastante aqui , construindo os quiosques e a próxima obra será um deck.Hoje estamos acompanhando a limpeza e colocando as lixeiras seletivas para que os banhistas possam colocar seu lixo de forma adequada no balneário mais visitado do Acre”, explicou o prefeito Zequinha Lima.
