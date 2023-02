“Assistência social será prioridade”, diz prefeito a servidores na apresentação de nova equipe do CRAS

A assistência social será uma de nossas prioridades na solicitação de recursos. Vamos avançar com vários programas”. Essa foi a frase que marcou o discurso do Prefeito César Andrade nesta Sexta-feira (03), na apresentação da Secretária de Assistência Social, Nágila Amorim e da Coordenadora do CRAS, Eliciane Rodrigues aos servidores da pasta.

A apresentação ocorreu com a presença dos vereadores Rosildo Cassiano e Biliarte Souza, que destacaram as ações realizadas pela Prefeitura com ênfase nas obras em andamento do Centro do Idoso.

“Queremos agradecer o convite do Prefeito e garantimos que vamos trabalhar em parceria buscando a efetivação da política socioassistencial, focando no cuidado das pessoas, trabalhando pelo social e garantindo o acesso das famílias aos programas, tanto do âmbito municipal quanto federal”, disseram as gestoras.

