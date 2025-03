Assistência Social de Assis Brasil Busca apoio para fortalecer atendimentos na zona urbana e rural

A secretária de Assistência Social de Assis Brasil, Ana Cláudia, esteve em Rio Branco para uma reunião no gabinete do deputado federal Eduardo Velloso. O encontro teve como principal objetivo discutir estratégias para expandir os atendimentos tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.

Durante a reunião, foram debatidas ações para fortalecer os serviços sociais e garantir que eles cheguem às famílias que mais precisam. Como resultado desse diálogo, o deputado Eduardo Velloso confirmou o apoio com a doação de 50 cestas básicas, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida com a ampliação e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população, buscando parcerias que tragam benefícios reais para os cidadãos.