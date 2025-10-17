Assis Brasil sedia 2ª Assembleia Extraordinária da AMAC com presença de autoridades estaduais e federais

O município de Assis Brasil foi palco, nesta sexta-feira(17), da 2ª Assembleia Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), reunindo prefeitos, vereadores e autoridades estaduais e federais para debater temas estratégicos para o desenvolvimento das cidades acreanas.

O encontro contou com a participação da deputada federal Antônia Lúcia; representantes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), com palestra ministrada por Claudio; e do superintendente do INCRA no Acre, Márcio, que apresentou ações voltadas para a regularização fundiária no estado.

Durante a programação, foi apresentada oficialmente a agenda da II Assembleia Extraordinária da AMAC 2025, além de palestras técnicas sobre segurança pública e gestão municipal. O Coronel Gaia, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), abordou o tema “Segurança Integrada na Tríplice Fronteira”, reforçando a importância da atuação conjunta entre os órgãos para combater crimes transfronteiriços.

Participaram gestores e representantes dos municípios de Acrelândia, Manoel Urbano, Epitaciolândia, Rio Branco, Brasiléia, Senador Guiomard, Capixaba, Plácido de Castro, além de autoridades do Peru, fortalecendo o diálogo internacional entre cidades irmãs.

O prefeito de Rio Branco, que também esteve presente, destacou a importância do evento:

“Esse importante encontro tem como objetivo fortalecer a união entre os municípios e ampliar o papel da AMAC no desenvolvimento das nossas cidades. Seguimos juntos, trabalhando com diálogo e parceria para que nossas cidades sejam cada vez mais fortes”, afirmou.

O prefeito Jerry Correia agradeceu a presença de todos e reiterou o compromisso de Assis Brasil em ser exemplo de integração regional:

“Assis Brasil está de portas abertas para construir soluções coletivas. Aqui, tratamos de saúde, segurança, regularização fundiária, infraestrutura e desenvolvimento humano com união e responsabilidade”, ressaltou.

Além das pautas institucionais, os gestores também discutiram a destinação correta dos resíduos sólidos e a situação dos lixões municipais, com destaque para o consórcio intermunicipal em formação. A proposta visa viabilizar soluções conjuntas para o fechamento de áreas irregulares e implantação de um sistema regional de tratamento e reciclagem, atendendo às exigências legais e ambientais.

A Assembleia segue com reuniões bilaterais e definições conjuntas para o planejamento de ações em 2025.