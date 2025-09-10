Assis Brasil se prepara para viver um momento histórico com a realização da 1ª Expo Fronteira

Sonho se tornando realidade: vem aí a 1ª Expo Fronteira em Assis Brasil – Foto: Assessoria Secom

A Prefeitura de Assis Brasil segue avançando com os trabalhos de limpeza e adequação da área que vai sediar a 1ª Expo Fronteira.

As equipes já realizam serviços de terraplanagem, preparando o espaço para, em breve, iniciar a montagem da estrutura que receberá o grande evento.

A Expo Fronteira será um marco para o município, reunindo em um só espaço a exposição de produtos, produções locais e oportunidades de negócios que fortalecem a economia regional.

O prefeito Jerry Correia, que acompanha de perto cada etapa dos trabalhos, reforçou o convite à população:

“Estamos preparando um evento histórico para Assis Brasil. A 1ª Expo Fronteira será um espaço de integração, cultura e oportunidades. Contamos com a presença de todos para viver esse sonho junto conosco.”