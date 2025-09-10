Tudo Sobre Política II
Assis Brasil se prepara para viver um momento histórico com a realização da 1ª Expo Fronteira
Evento de grande porte vai transformar a cidade em vitrine de negócios, cultura, integração e desenvolvimento regional
Sonho se tornando realidade: vem aí a 1ª Expo Fronteira em Assis Brasil – Foto: Assessoria Secom
A Prefeitura de Assis Brasil segue avançando com os trabalhos de limpeza e adequação da área que vai sediar a 1ª Expo Fronteira.
As equipes já realizam serviços de terraplanagem, preparando o espaço para, em breve, iniciar a montagem da estrutura que receberá o grande evento.
A Expo Fronteira será um marco para o município, reunindo em um só espaço a exposição de produtos, produções locais e oportunidades de negócios que fortalecem a economia regional.
O prefeito Jerry Correia, que acompanha de perto cada etapa dos trabalhos, reforçou o convite à população:
“Estamos preparando um evento histórico para Assis Brasil. A 1ª Expo Fronteira será um espaço de integração, cultura e oportunidades. Contamos com a presença de todos para viver esse sonho junto conosco.”
Carlinhos do Pelado reforça parceria com Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em encontro em Brasileia
Reunião fortalece parcerias entre Prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros para ampliar segurança e prevenir riscos no município
Prefeito Carlinhos do Pelado recebe comandante do Corpo de Bombeiros em Brasileia – Foto: Assessoria Secom
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, acompanhado do coordenador da Defesa Civil Municipal, Major Sandro, recebeu a visita de cortesia do comandante do Corpo de Bombeiros, Éden Santos, e sua equipe.
O encontro teve como objetivo estreitar o diálogo entre as instituições e alinhar ações conjuntas voltadas à segurança da população e à prevenção de riscos no município.
Durante a visita, foram discutidos pontos como:
- A importância do planejamento estratégico em situações de emergência;
- A necessidade de ampliar parcerias para garantir respostas rápidas e eficientes diante de ocorrências;
- O fortalecimento da integração entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
O prefeito Carlinhos destacou a relevância da parceria com os bombeiros, ressaltando que o trabalho integrado com a Defesa Civil é essencial para proteger vidas e assegurar mais tranquilidade à comunidade de Brasileia.
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri
Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café...
Moradores do ramal Marizinho denunciam abandono total da zona rural e responsabilizam o prefeito Padeiro pelo caos em Bujari
Em pleno mês de setembro, ônibus escolares deixam de circular por causa das péssimas condições da estrada; comunidade aponta descaso...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
