Assis Brasil no pódio do QualiCafé 2025: Produtor fica em 2º e outro em 4º lugar entre os melhores do Acre

Dois produtores rurais de Assis Brasil levaram o nome do município ao pódio durante a final do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (QualiCafé 2025), realizada nesta sexta-feira.

Valderi da Silva Cunha conquistou o 2º lugar na competição, enquanto Francisco das Chagas Cardoso garantiu a 4ª colocação, entre os melhores cafés avaliados por especialistas estaduais.

O prefeito Jerry Correia esteve presente na final do concurso e parabenizou os agricultores pela conquista.

“Desde o início da nossa gestão acreditamos no potencial do café como fonte de renda e desenvolvimento para Assis Brasil. Investimos em mudas, insumos, assistência técnica e estrutura, e hoje vemos os frutos desse esforço sendo reconhecidos em todo o Acre”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil vem fortalecendo a cafeicultura local por meio de:

•Distribuição de mudas de café e insumos agrícolas para os produtores;

•Assistência técnica contínua em parceria com Emater e SEAGRI;

•Instalação do primeiro secador de café do município, garantindo mais qualidade na pós-colheita;

•Articulação de recursos estaduais e federais, incluindo quase R$ 1 milhão anunciados recentemente para fortalecer a cadeia produtiva do café no município.

O QualiCafé reuniu produtores de várias cidades do Acre. Com duas colocações entre os finalistas, Assis Brasil consolida-se como um importante polo produtor de café de qualidade no estado.

A gestão municipal reafirma o compromisso de continuar incentivando o setor rural e apoiando os agricultores locais para que novas conquistas como essa continuem acontecendo.