Assis Brasil no pódio do QualiCafé 2025: Produtor fica em 2º e outro em 4º lugar entre os melhores do Acre
Dois produtores rurais de Assis Brasil levaram o nome do município ao pódio durante a final do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (QualiCafé 2025), realizada nesta sexta-feira.
Valderi da Silva Cunha conquistou o 2º lugar na competição, enquanto Francisco das Chagas Cardoso garantiu a 4ª colocação, entre os melhores cafés avaliados por especialistas estaduais.
O prefeito Jerry Correia esteve presente na final do concurso e parabenizou os agricultores pela conquista.
“Desde o início da nossa gestão acreditamos no potencial do café como fonte de renda e desenvolvimento para Assis Brasil. Investimos em mudas, insumos, assistência técnica e estrutura, e hoje vemos os frutos desse esforço sendo reconhecidos em todo o Acre”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil vem fortalecendo a cafeicultura local por meio de:
•Distribuição de mudas de café e insumos agrícolas para os produtores;
•Assistência técnica contínua em parceria com Emater e SEAGRI;
•Instalação do primeiro secador de café do município, garantindo mais qualidade na pós-colheita;
•Articulação de recursos estaduais e federais, incluindo quase R$ 1 milhão anunciados recentemente para fortalecer a cadeia produtiva do café no município.
O QualiCafé reuniu produtores de várias cidades do Acre. Com duas colocações entre os finalistas, Assis Brasil consolida-se como um importante polo produtor de café de qualidade no estado.
A gestão municipal reafirma o compromisso de continuar incentivando o setor rural e apoiando os agricultores locais para que novas conquistas como essa continuem acontecendo.
Vereadora Lucélia Borges participa e apoia palestra do Outubro Rosa na Câmara Municipal de Brasiléia
Assessoria – A vereadora Lucélia Borges participou, nesta semana, de uma importante palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, realizada na Câmara Municipal de Brasiléia, onde exerce seu mandato parlamentar.
O evento teve como tema central a prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, doenças que atingem milhares de mulheres em todo o país e cuja detecção precoce é essencial para salvar vidas.
Lucélia teve papel fundamental na realização da atividade, contribuindo diretamente para que o encontro fosse promovido e aberto a todas as mulheres que trabalham na Câmara, incluindo servidoras e colaboradoras.
Durante a palestra, profissionais da área da saúde destacaram a importância do diagnóstico precoce, da realização periódica de exames preventivos e do autocuidado feminino como medidas eficazes na redução dos índices de mortalidade.
A vereadora reforçou seu compromisso com a causa e ressaltou a relevância de iniciativas como essa para o fortalecimento da saúde da mulher:
“Falar sobre prevenção é salvar vidas. O Outubro Rosa é um mês simbólico, mas o cuidado com a saúde deve ser contínuo. Fico feliz em poder contribuir para que mais mulheres tenham acesso à informação e à conscientização”, destacou Lucélia Borges.
A ação integrou as atividades de valorização e cuidado com as servidoras da Câmara Municipal, reafirmando o compromisso da vereadora Lucélia Borges com políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar das mulheres de Brasiléia.
