Assis Brasil ganha curso de marinheiro fluvial pela Marinha do Brasil com entrega de certificados

O Seminário – “Construindo vidas melhores a partir da Primeira Infância: apoiando o Programa Criança Feliz para acelerar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil”, realizado nesta Quarta-feira (23), no Ministério da Cidadania em Brasília, reconheceu os avanços e as perspectivas do Criança Feliz de Porto Walter, executado pela Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social.

O município, foi o único do Acre a ter suas práticas da Primeira Infância reconhecidas pelo Ministério da Cidadania. O evento finalizou nesta Quinta (24), e apresentou depoimentos do documentário gravado este ano no município com as crianças e gestantes.

A Supervisora do Programa, Maiany Rosas está em Brasília representando o município, e destacou o apoio do Prefeito César Andrade, do vice Guarsônio Melo e da Secretária Thaís Barbary.

“Porto Walter avançou muito nas ações voltadas ao acompanhamento das crianças na primeira infância, e tudo só é possível pelo apoio que a gente recebe da gestão nas ações e atividades, com isso o município constrói um legado de conhecimentos, práticas e iniciativas exitosas para todas as crianças”, enfatiza.

Atualmente o município conta com 3 visitadoras que acompanham 100 usuários entre crianças de 0 a 3 anos, e crianças de 0 a 6 anos se for beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e gestantes. A Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira de Miranda parabenizou o município.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.