Assis Brasil fortalece políticas de proteção às mulheres com ciclo de palestras sobre enfrentamento à violência doméstica

Município de Assis Brasil e Estado realizam palestras sobre violência doméstica – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio das Políticas Públicas da Mulher do Município, realizou em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher um importante ciclo de palestras voltado ao enfrentamento da violência doméstica. O evento, realizado no auditório da prefeitura, trouxe como tema central “O Silêncio Mata. Denuncie!”, reforçando a necessidade de conscientização e prevenção.

A ação integra os esforços conjuntos entre município e Estado para fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres, ampliando o acesso à informação, garantindo proteção, acolhimento e incentivando denúncias de situações de violência.

Durante a atividade, representantes da Secretaria de Estado da Mulher apresentaram orientações sobre os diversos tipos de violência, física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, além de explicar como funciona a rede de apoio e os canais de denúncia, como o Disque 180, a Polícia Militar (190) e os serviços de assistência social municipais.

As políticas públicas para mulheres do município seguem comprometidas em promover novas atividades ao longo do ano, ampliando espaços de diálogo, prevenção e garantia de direitos.