Assis Brasil avança com dois grandes projetos: Portal da Cidade e Reforma do Mercado Municipal
A manhã desta segunda-feira(01) foi marcada por importantes tratativas no gabinete do prefeito Jerry Correia, em Assis Brasil. Ao lado do secretário de Planejamento, Quedinei Correia, e do técnico de convênios Carlito, o prefeito analisou dois projetos estruturantes que já contam com recursos garantidos e que, em breve, seguirão para processo licitatório e início das obras.
O primeiro projeto é a construção do Portal de Entrada da Cidade, obra que reforça a identidade cultural e turística de Assis Brasil. O projeto está concluído e possui R$ 1.912.000,00 assegurados pelo senador Alan Rick. Segundo o prefeito Jerry Correia, o portal representará “um marco de valorização da cidade, fortalecendo o turismo e dando as boas-vindas com a grandeza que nosso município merece”.
O segundo projeto em análise é a reforma, ampliação e modernização do Mercado Municipal, espaço onde ocorre a tradicional feira dos produtores rurais. Com R$ 955.000,00 destinados pela ex-deputada Vanda Milani, a proposta encontra-se em fase de análise nos ministérios responsáveis. A expectativa é que o novo mercado ofereça mais conforto, higiene e estrutura adequada tanto para os produtores quanto para a população que frequenta o local.
Para o secretário de Planejamento, Quedinei Correia, os projetos representam avanços importantes para o município. “São obras aguardadas pela comunidade e que trazem desenvolvimento, renda e melhores condições de trabalho para nossos produtores”, destacou.
O prefeito Jerry Correia reforçou o compromisso da gestão com o progresso de Assis Brasil. “Estamos trabalhando diariamente para transformar projetos em realidade. Com esses investimentos, damos passos importantes para melhorar a vida das pessoas e preparar nossa cidade para o futuro.”
A Prefeitura seguirá acompanhando os trâmites técnicos e legais para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível.
Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira
Na manhã desta segunda-feira(01), início do mês de dezembro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realizou uma visita ao pastor Elielson, líder da Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira. O encontro começou com um café e seguiu com uma conversa sobre o trabalho realizado pela igreja no município.
Durante a visita, o prefeito parabenizou o pastor pelo empenho e dedicação com que vem conduzindo as atividades da congregação. Jerry Correia destacou ainda a importância do papel das igrejas na cidade, ressaltando que elas desenvolvem um trabalho essencial junto às famílias e à comunidade, contribuindo para resgatar vidas e fortalecer valores.
O prefeito também visitou o Templo Sede, onde pôde observar de perto os cuidados com a estrutura, além da motivação do pastor e dos membros em buscar constante melhoria para a obra.
“Fico muito feliz em ver o carinho e o compromisso com que o trabalho está sendo feito. As igrejas têm uma função social fundamental e são grandes parceiras do município”, afirmou o prefeito.
Ao final da visita, Jerry Correia agradeceu ao pastor Elielson e aos membros da igreja pelas orações e pelo apoio à gestão municipal, reforçando a importância dessa parceria para o fortalecimento da comunidade.
