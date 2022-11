Aposta na Produção: Prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, distribui 30 mil mudas de açaí para agricultores locais

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPML), publicou nesta Terça-feira (08), no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para leilão de 06 bens móveis inservíveis, entre veículos e equipamentos, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura. O leilão será de forma presencial, no dia 24 de novembro, às 9h (horário local), na Escola Manoel Moreira Pinheiro, e será feito na categoria maior lance.

Os bens a serem leiloados estarão à disposição dos interessados para visitação. As visitações serão feitas apenas em dias uteis, no horário das 07h00min às 13h00min, com agendamento prévio na Secretaria de Obras da cidade. Qualquer pessoa física ou jurídica credenciada poderá dar lances e arrematar no leilão.

“Serão leiloados trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, ônibus, fresadora de asfalto e vassoura hidráulica. As visitações e a publicidade são mais uma forma de acessibilidade a todos que participarão do certame”, explica Donicélio Nunes, leiloeiro.

A relação, descrição e quantitativos encontram-se no edital disponibilizado na Prefeitura e nos sites:

Porto Walter Acre

Portowalter.ac.gov.br

Portal Sistemas TCE Acre

E-mail: [email protected]