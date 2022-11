Após reivindicação do Prefeito César Andrade à ANATEL, sinal OI/TIM é restabelecido em Porto Walter

O prefeito de Marechal Thaumaturgo Valdélio Furtado (PSD), aproveitou agenda em Brasília para ir na sede da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, onde denunciou as péssimas condições dos serviços prestados pelas empresas OI e Claro, que vem causando inúmeros transtornos e prejuízos financeiros aos moradores do município.

Acompanhado de outros prefeitos e do deputado federal eleito Zezinho Barbary, Valdélio foi pessoalmente a sede da ANATEL e pediu providências para solucionar o problema.

“Estivemos na Agência Nacional de Telecomunicações em Brasília, conversando com a Chefe de Relações Institucionais, Dagma Caixeta, o Deputado Federal eleito Zezinho Barbary , Prefeito de Porto Walter, César Andrade , Prefeito do Jordão, Naldo Ribeiro, Diretoria e Coordenação da AMAC Rio Branco/Brasília, onde protocolamos um ofício informando a situação do município de Marechal Thaumaturgo e a insatisfação dos usuários quanto ao sinal de telefonia e internet. Este é um problema que tem trazido prejuízos para o município, precisamos de uma fiscalização mais rigorosa para o investimento na qualidade desses serviços com sinal de telefonia celular e internet disponibilizados na região. A comunicação global é um direito do cidadão e não vamos deixar nosso município no esquecimento”, disse o prefeito Valdélio.

Veja o Vídeo: