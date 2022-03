Após nove anos funcionários efetivos da prefeitura de Assis Brasil comeram reajusto salarial

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou nesta quinta-feira (10) um serviço de melhoramento em um trecho da estrada Castro Alves (Popular Estrada do Tião) que dar acesso à ponte sobre o Igarapé Cafezal, bem como à comunidade Boca do Caeté. De acordo com o Secretário de Obras, Fabrício Moreira, o trabalho foi determinado pelo Prefeito Mazinho Serafim e o vice-prefeito Gilberto Lira, ele ainda destacou que a ação foi solicitada pela Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) e o Presidente da Câmara Municipal, vereador Jacamim (PP). “Tão logo ocorreu uns dias de estiagem nossa equipe entrou em ação para melhorar a trafegabilidade naquela região. A vereadora Ivoneide e o vereador Jacamim já haviam solicitado que nós realizássemos esse trabalho. Com o aval do nosso Prefeito Mazinho e do seu vice Gilberto Lira fomos ao local e fizemos o paliativo, tenho certeza que ficará melhor para os moradores trafegarem na localidade a partir de agora”, disse. Mesmo em meio ao período invernoso, a Prefeitura não vem medindo esforços para melhorar a infraestrutura da cidade, para isso, a equipe de obras está de prontidão para aproveitar cada dia de estiagem e trabalhar pela recuperação da malha viária do Município. Leia Também: Prefeitura de Plácido realiza reunião com os novos contemplados com auxílio Brasil em Campinas

