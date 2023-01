Após fortes chuvas, prefeitura mobiliza equipes e presta assistência às famílias atingidas no bairro Bela Vista

A Prefeitura de Porto Walter atingiu nesta Terça-feira (17), a marca de 23 pontos de internet via satélite instaladas em escolas da zona urbana e rural. O programa faz parte do plano de gestão do Prefeito César Andrade e do vice Guarsônio Melo em proporcionar metodologias ativas a alunos e professores com base nos parâmetros da Tecnologia da Informação e Comunicação (TICS).

Dessa vez, a instituição beneficiada foi a Escola de Ensino Fundamental Dulcilene Barbary, construída e inaugurada pela gestão.

O programa já beneficiou dezenas de escolas da zona rural. Os gestores destacam que o objetivo é proporcionar à Educação mais uma opção em metodologias educacionais, e servir as comunidades de difícil acesso.

“Já recebemos muitos agradecimentos através dessas ações. Só quem vive nas comunidades e precisa desse serviço sabe a importância e a dimensão de um programa desse criado em nossa gestão. Em dois anos de mandato conseguimos 23 pontos, falta mais 2 anos e vamos querer dobrar esse número”, disseram.

Ano passado, o Prefeito criou na Secretaria de Educação, a Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), comandada por Jhones Correia.