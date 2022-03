Após cobrança dos vereadores, Deracre promete ação nos pontos críticos da estrada velha

A chamada “Bancada dos Cinco de Epitaciolândia”, composta pelos vereadores Diojino Guimarães (MDB), Messias Lopes (PT), Rubens Rodrigues (PSD), Zé Maris (União) e Pantico da Água (SD), obteve mais um ponto positivo com a comunidade rural do município, após intermediarem a vinda da equipe técnica do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre (Deracre) e o Diretor de operações do referido órgão Tony Roque, para vistoriar os serviços na estada velha.

O Deracre iniciou em meados de 2021, os trabalhos de tratamento de ramais anunciado para todo trecho da estrada velha, contudo a empresa responsável deixou a obra sem conclusão e vários pontos da estrada vicinal ficou intrafegável, com reclamação constante de produtores rurais.

Os cinco parlamentares mirins estiveram na ultima quinta-feira 17, na sede do Deracre levando o clamor da comunidade rural, que tem tido prejuízo por não conseguir transportar sua produção em virtude das enormes crateras na proximidades do polo agroflorestal há oito quilometros da cidade, no trecho do km 15, 16 e 24 da estrada velha.

A prefeitura de Epitaciolândia por vezes foi cobrada pelos vereadores para que garantisse a trafegabilidade dos produtores melhorando os pontos críticos, mas pouco foi feito, e de quebra o intenso inverno com chuvas constantes ampliou o sofrimento do povo da zona rural.

A ida dos vereadores ao Deracre, permitiu que uma equipe se comprometesse em vistoriar toda extensão da estrada velha a ser contemplada com os trabalhos do governo do estado, pontuando os locais mais problemáticos e depois disso seja montada uma operação emergencial que resolva de imediato o acesso dos produtores.