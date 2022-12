Ao lado do deputado Zezinho Barbary, prefeito César Andrade distribui mais de 4 mil presentes em Porto Walter

Felicidade, olhares atenciosos e de surpresa. Esses foram os sentimentos que tomaram de conta de centenas de crianças neste Domingo (25), na Praça Vicente Lopes, na chegada do Papai Noel.

O bom velhinho, trouxe a magia do Natal de uma maneira diferente. Trocou o trenó com renas, pelo para-motor. E foi nesse estilo que ele foi recebido pelas crianças, autoridades e famílias.

O Prefeito César Andrade esteve acompanhado pelo vice Guarsônio, pela primeira-dama Ana Flávia Melo, pelo Deputado Federal eleito Zezinho Barbary, pelo presidente da câmara Robson Rodrigues e demais vereadores da base.

Com um cenário para lá de especial, as crianças foram agraciadas com presentes, guloseimas, pipoca, refrigerante e picolé. Ano passado as entregas foram realizadas em domicílio por conta da pandemia. O bom velhinho já é conhecido por não deixar nenhuma criança sem presente, ano passado usou um gerico para chegar a uma aldeia e realizar sua missão.

O Prefeito César Andrade fez questão de demonstrar o seu grande carinho pelas crianças. Segundo o gestor, são por atitudes de gratidão, compaixão e amor ao próximo que ele trabalha na construção de uma cidade mais justa e com oportunidades para as futuras gerações.

“O sorriso de uma criança é o maior presente que eu posso ganhar no Natal. É por elas e pelas milhares de famílias de nosso município que a gente trabalha possibilitando dignidade. Todas as crianças aqui na Praça receberão presentes. E vamos organizar um mutirão para percorrer todos os rios, igarapés e comunidades da zona rural”, revela.