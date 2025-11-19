Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Altamir de Sá reforça melhoria da infraestrutura ao determinar manutenção de Rua em Santa Rosa do Purus

19 de novembro de 2025

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, sob a liderança do prefeito Altamir de Sá (MDB) e do vice-prefeito Valdir Kaxinawá, intensificou mais uma frente de trabalho voltada ao fortalecimento da infraestrutura urbana do município. Seguindo determinação direta do chefe do Executivo, a Secretaria Municipal de Obras iniciou a manutenção da Rua Profiro de Moura, ação prioritária para garantir melhores condições de circulação aos moradores.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Antônio Lima (Tonhão), cerca de 100 metros da via estão passando por revitalização. O serviço contempla a reposição de tijolos e intervenções de terraplanagem nos trechos considerados críticos, assegurando maior segurança e fluidez no tráfego. Tonhão destacou o esforço conjunto da equipe e ressaltou o apoio decisivo da gestão municipal para a execução da obra.

O secretário reforçou ainda que os trabalhos seguem dentro do cronograma estabelecido. “Nossa equipe está dedicada para que a manutenção seja entregue com qualidade e dentro do prazo. Agradeço ao prefeito Altamir e ao vice Valdir por todo o suporte, e à equipe de obras pela responsabilidade e empenho demonstrados”, afirmou.

A intervenção está sendo realizada com recursos próprios do município, demonstrando organização administrativa e capacidade de investimento da atual gestão. Sob o comando do prefeito Altamir de Sá, Santa Rosa do Purus tem ampliado ações estruturantes que refletem diretamente na melhoria da mobilidade urbana e no bem-estar da população.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos nos próximos dias, proporcionando aos moradores um trecho totalmente revitalizado e apto a atender com mais eficiência o fluxo diário de veículos e pedestres. A gestão municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento contínuo da cidade e com a entrega de obras que elevam a qualidade de vida de toda a comunidade.

Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica ações de limpeza pública em vários pontos da cidade

1 dia atrás

19 de novembro de 2025

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem reforçando as frentes de limpeza pública em diversos bairros e áreas urbanas do município. As ações, realizadas de forma contínua, incluem varrição, capina, coleta de entulhos, poda de árvores e manutenção de espaços comuns utilizados pela população.

Segundo a gestão municipal, o trabalho faz parte de um planejamento permanente voltado à organização da cidade e ao bem-estar dos moradores. O objetivo é manter ruas, praças e áreas públicas mais limpas, seguras e agradáveis, garantindo um ambiente urbano mais saudável.

O cronograma de serviços contempla ainda ações preventivas para reduzir pontos de acúmulo de lixo e evitar problemas relacionados ao período chuvoso, como entupimento de bueiros e proliferação de vetores. A prefeitura destaca que a colaboração dos moradores é fundamental para manter a cidade limpa.

A administração reafirma que as atividades de limpeza continuarão sendo intensificadas ao longo das próximas semanas, como parte do compromisso da gestão em promover melhorias constantes na infraestrutura e na qualidade de vida em Rodrigues Alves.

