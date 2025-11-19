Altamir de Sá reforça melhoria da infraestrutura ao determinar manutenção de Rua em Santa Rosa do Purus

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, sob a liderança do prefeito Altamir de Sá (MDB) e do vice-prefeito Valdir Kaxinawá, intensificou mais uma frente de trabalho voltada ao fortalecimento da infraestrutura urbana do município. Seguindo determinação direta do chefe do Executivo, a Secretaria Municipal de Obras iniciou a manutenção da Rua Profiro de Moura, ação prioritária para garantir melhores condições de circulação aos moradores.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Antônio Lima (Tonhão), cerca de 100 metros da via estão passando por revitalização. O serviço contempla a reposição de tijolos e intervenções de terraplanagem nos trechos considerados críticos, assegurando maior segurança e fluidez no tráfego. Tonhão destacou o esforço conjunto da equipe e ressaltou o apoio decisivo da gestão municipal para a execução da obra.

O secretário reforçou ainda que os trabalhos seguem dentro do cronograma estabelecido. “Nossa equipe está dedicada para que a manutenção seja entregue com qualidade e dentro do prazo. Agradeço ao prefeito Altamir e ao vice Valdir por todo o suporte, e à equipe de obras pela responsabilidade e empenho demonstrados”, afirmou.

A intervenção está sendo realizada com recursos próprios do município, demonstrando organização administrativa e capacidade de investimento da atual gestão. Sob o comando do prefeito Altamir de Sá, Santa Rosa do Purus tem ampliado ações estruturantes que refletem diretamente na melhoria da mobilidade urbana e no bem-estar da população.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos nos próximos dias, proporcionando aos moradores um trecho totalmente revitalizado e apto a atender com mais eficiência o fluxo diário de veículos e pedestres. A gestão municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento contínuo da cidade e com a entrega de obras que elevam a qualidade de vida de toda a comunidade.