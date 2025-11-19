Tudo Sobre Política II
Altamir de Sá reforça melhoria da infraestrutura ao determinar manutenção de Rua em Santa Rosa do Purus
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, sob a liderança do prefeito Altamir de Sá (MDB) e do vice-prefeito Valdir Kaxinawá, intensificou mais uma frente de trabalho voltada ao fortalecimento da infraestrutura urbana do município. Seguindo determinação direta do chefe do Executivo, a Secretaria Municipal de Obras iniciou a manutenção da Rua Profiro de Moura, ação prioritária para garantir melhores condições de circulação aos moradores.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Antônio Lima (Tonhão), cerca de 100 metros da via estão passando por revitalização. O serviço contempla a reposição de tijolos e intervenções de terraplanagem nos trechos considerados críticos, assegurando maior segurança e fluidez no tráfego. Tonhão destacou o esforço conjunto da equipe e ressaltou o apoio decisivo da gestão municipal para a execução da obra.
O secretário reforçou ainda que os trabalhos seguem dentro do cronograma estabelecido. “Nossa equipe está dedicada para que a manutenção seja entregue com qualidade e dentro do prazo. Agradeço ao prefeito Altamir e ao vice Valdir por todo o suporte, e à equipe de obras pela responsabilidade e empenho demonstrados”, afirmou.
A intervenção está sendo realizada com recursos próprios do município, demonstrando organização administrativa e capacidade de investimento da atual gestão. Sob o comando do prefeito Altamir de Sá, Santa Rosa do Purus tem ampliado ações estruturantes que refletem diretamente na melhoria da mobilidade urbana e no bem-estar da população.
A previsão é de que os serviços sejam concluídos nos próximos dias, proporcionando aos moradores um trecho totalmente revitalizado e apto a atender com mais eficiência o fluxo diário de veículos e pedestres. A gestão municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento contínuo da cidade e com a entrega de obras que elevam a qualidade de vida de toda a comunidade.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica ações de limpeza pública em vários pontos da cidade
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem reforçando as frentes de limpeza pública em diversos bairros e áreas urbanas do município. As ações, realizadas de forma contínua, incluem varrição, capina, coleta de entulhos, poda de árvores e manutenção de espaços comuns utilizados pela população.
Segundo a gestão municipal, o trabalho faz parte de um planejamento permanente voltado à organização da cidade e ao bem-estar dos moradores. O objetivo é manter ruas, praças e áreas públicas mais limpas, seguras e agradáveis, garantindo um ambiente urbano mais saudável.
O cronograma de serviços contempla ainda ações preventivas para reduzir pontos de acúmulo de lixo e evitar problemas relacionados ao período chuvoso, como entupimento de bueiros e proliferação de vetores. A prefeitura destaca que a colaboração dos moradores é fundamental para manter a cidade limpa.
A administração reafirma que as atividades de limpeza continuarão sendo intensificadas ao longo das próximas semanas, como parte do compromisso da gestão em promover melhorias constantes na infraestrutura e na qualidade de vida em Rodrigues Alves.
Deputado Roberto Duarte rebate chanceler alemão e denuncia “tapa na face da dignidade amazônica
Mais investimentos: Senador Petecão garante R$ 3 milhões para manter e ampliar serviços de saúde em Mâncio Lima
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
POLÍTICA
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
Bebê com cardiopatia deixa a UTI; emenda de Alan Rick foi decisiva para recuperação. O pequeno Calebe de Souza Moraes,...
Governo Lula destina quatro imóveis da União para ampliar as estruturas de saúde e segurança em Cruzeiro do Sul
Governo Lula entrega imóveis da União para ampliar saúde e segurança em Cruzeiro do Sul. O Governo Lula destinou quatro...
Socorro Neri cobra ação urgente contra violências invisíveis a mulheres no lançamento da campanha “21 Dias de Ativismo”
Em missão oficial no Acre, a deputada federal Socorro Neri participou na terça-feira, 18, do lançamento da campanha 21 Dias...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Parte da Ponte da Sibéria derrete antes mesmo da conclusão e expõe novamente o caos administrativo no governo Gladson Cameli
-
Política Destaque6 dias atrás
Crescimento do senador Alan Rick provoca pânico na Casa Rosada e expõe a fragilidade da candidatura de Mailza Assis ao governo
-
Política6 dias atrás
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
-
Cultura7 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul da início aos preparativos da ornamentação natalina no Centro da cidade