Além do apoio com 100 mil reais Prefeitura reforça limpeza do trajeto da Procissão em Honra à Nossa Senhora da Glória

(Assessoria) – Além dos R$ 100 mil destinados ao Novenário de Nossa Senhora da Glória, a prefeitura de Cruzeiro do Sul está dando manutenção e limpando todo o trajeto da procissão que será realizada na sexta-feira,15, que deverá atrair cerca de 50 mil pessoas. Após a Procissão e o show do cantor Davidson Silva, prefeitura vai recolher todo o lixo deixado no local.

O Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação, executa serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de meio fio. A procissão sairá da frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, seguirá pela Avenida Boulevard Thaumaturgo, até Rua Pernambuco, onde sobe a ladeira do Sinteac, desce a Avenida 28 de Setembro, em frente à Escola Flodoardo Cabral e volta para a Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral.

O Coordenador de Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul, Francisco Fábio, “o Novo”, enfatizou que a gestão do Prefeito Zequinha Lima está empenhada e dando todo o apoio nos serviços de limpeza para que seja realizado uma grande procissão para os fiéis em Cruzeiro do Sul.

“Estamos, nesse momento realizado os serviços de limpeza e pinturas no trecho da procissão, garantido assim um espaço limpo e bonito para as pessoas que irão participar desse grande ato de fé e tradição em Cruzeiro do Sul. O prefeito Zequinha pediu o máximo capricho garantindo o bem estar de todos e mantendo o centro de nossa cidade sempre limpo. Logo após as atividades religiosas do dia 15, uma nova equipe iniciará a limpeza da Praça Orleir Cameli e toda a região central e do percurso para que no dia seguinte toda essa região esteja totalmente limpa dando fluxo normal no centro da cidade”, enfatizou.