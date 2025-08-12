Tudo Sobre Política II
Além do apoio com 100 mil reais Prefeitura reforça limpeza do trajeto da Procissão em Honra à Nossa Senhora da Glória
(Assessoria) – Além dos R$ 100 mil destinados ao Novenário de Nossa Senhora da Glória, a prefeitura de Cruzeiro do Sul está dando manutenção e limpando todo o trajeto da procissão que será realizada na sexta-feira,15, que deverá atrair cerca de 50 mil pessoas. Após a Procissão e o show do cantor Davidson Silva, prefeitura vai recolher todo o lixo deixado no local.
O Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação, executa serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de meio fio. A procissão sairá da frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, seguirá pela Avenida Boulevard Thaumaturgo, até Rua Pernambuco, onde sobe a ladeira do Sinteac, desce a Avenida 28 de Setembro, em frente à Escola Flodoardo Cabral e volta para a Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral.
O Logo após as atividades religiosas do dia 15, uma nova equipe iniciará a limpeza da Praça Orleir Cameli e toda a região central e do percurso para que no dia seguinte toda essa região esteja totalmente limpa dando fluxo normal no centro da cidade.
O Coordenador de Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul, Francisco Fábio, “o Novo”, enfatizou que a gestão do Prefeito Zequinha Lima está empenhada e dando todo o apoio nos serviços de limpeza para que seja realizado uma grande procissão para os fiéis em Cruzeiro do Sul.
“Estamos, nesse momento realizado os serviços de limpeza e pinturas no trecho da procissão, garantido assim um espaço limpo e bonito para as pessoas que irão participar desse grande ato de fé e tradição em Cruzeiro do Sul. O prefeito Zequinha pediu o máximo capricho garantindo o bem estar de todos e mantendo o centro de nossa cidade sempre limpo. Logo após as atividades religiosas do dia 15, uma nova equipe iniciará a limpeza da Praça Orleir Cameli e toda a região central e do percurso para que no dia seguinte toda essa região esteja totalmente limpa dando fluxo normal no centro da cidade”, enfatizou.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul avança com obras em toda a cidade, especialmente na zona rural
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, intensifica suas atividades em vários pontos da cidade e zona rural. Uma das principais obras em andamento é a abertura do ramal da Preguiça, localizado no bairro Miritizal.
O secretário de Obras do município, Carlos Alves, destacou a importância das obras em curso.
“Atualmente, nossa equipe está focada na força-tarefa do complexo e na construção da rotatória, com o objetivo de finalizar os serviços antes do Festival da Farinha, que se aproxima. Estamos realizando o serviço de aplicação da camada vegetal, além de terraplanagem e raspagem dentro de todo o Miritizal como no ramal da Preguiça. Também estamos atuando no Estirão do Remanso, onde estamos desenvolvendo um porto e realizando terraplanagem e raspagem até a praia”, explicou.
Além disso, Alves mencionou que as ações de tapa-buracos continuam, assim como a troca de lâmpadas e a manutenção da limpeza pública.
“Estamos também cuidando de reparos na encanação e na troca de bombas d’água em diversos locais sempre com o intuito de atender a comunidade. Nossos caminhões-pipa estão à disposição para abastecer as residências que ainda não têm acesso à água encanada”, completou.
