Aeroporto, Gama da Várzea e Caypyraymy são os campeçoes nas modalidades do campeonato interbairros de futsal

Não deu para o Cristo Rey, pro Atlético de Santa Lúzia e nem para o Atlético de Pw. O Aeroporto, Gama da Várzea e o Caypyraymy são os grandes campeões da edição 2023 do Campeonato Interbairros de Futsal realizado pela Prefeitura por meio do Departamento de Esportes e protagonizado na Quadra Aderlan da Silva. Os jogos que marcaram a final aconteceram na noite desta Quinta-feira (13).

Vencendo todos os jogos desde o início da competição, na final do campeonato a equipe do Caypyraymy no placar de 2 a 1 venceu o time do atlético de Pw. Com isso, além de troféus e medalhas, as garotas ainda levaram um prêmio de R$1.100 reais.

Nos jogos pela segunda divisão o Gama da Várzea levou a melhor. Numa virada de placar emocionante contra o Santa Lúzia emplacou 5 a 3, levando R$1.100 reais em dinheiro, troféus e medalhas além do reconhecimento e elogio da torcida.

Um dos jogos mais esperados da noite, era a partida entre o Aeroporto e o Cristo Rey. Um jogo emocionante, que foi decidido nos pênaltis após empate em 5 a 5. O Aeroporto levou a melhor e se consagrou o campeão 2023.

A edição deste ano contou com 33 equipes inscritas de diversos bairros do município. A Prefeitura premiou os campeões e vices nas modalidades além de reconhecer talentos no gol e na artilharia. No total R$6 mil reais foram dados em premiação.

Para o Prefeito e o vice que estiveram assistindo os jogos acompanhados por Secretários e Vereadores, a competição foi um verdadeiro sucesso. “Queremos cada vez mais aproximar os jovens do poder público. O esporte é uma ferramenta que se alia a um conjunto de ações que buscamos desenvolver. Mais uma competição finalizada, e o sentimento é de gratidão aos nossos atletas, público torcedor e equipes”, disseram os gestores.