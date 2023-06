Ação inédita entre SESAI, SESACRE E SEMSA permite atendimento especializado a indígenas de Porto Walter

Por Assessoria – Durante a gestão do prefeito Sérgio Lopes, a população do município de Epitaciolândia vêm tendo acesso à saúde pública como não haviam tido antes. Atualmente, a gestão pública têm levado serviços e atendimentos especializado até as comunidade urbanas e rurais mais distantes por meio do Programa Saúde na Comunidade.

Diante de tamanho esforços e dedicação do secretário de saúde, Sérgio Mesquita, que já mostrou sua competência à frente da secretaria municipal de Saúde, o prefeito Sérgio Lopes realizou neste sábado dia 17, a 60ª edição do Programa Saúde na Comunidade.

A ação aconteceu na Unidade Básica de Saúde – UBS do Rubicon, Alberto Florêncio da Silva, foram realizados 875 procedimentos com mais de 15 serviços ofertados para os moradores e produtores da região, além de sorteios de vários brindes em comemoração as 60 edições.

O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vereador Gilson Soares de Azevedo (Gilsinho), estiveram no local acompanhando os serviços, além de ouvir as reivindicações e necessidades dos moradores da referida comunidade.

A ação itinerante é de grande importância para essas comunidades. A gestão tem contribuído e fazendo com que os serviços cheguem até a população que mais precisam. Desde a 1ª edição do programa já foram realizados 50.974 atendimentos, incluindo atendimentos especializados.