RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Abertura do Rodeio e Escolha da Rainha marcam segunda noite da 9ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves

4 de outubro de 2025

Rodrigues Alves viveu uma noite de muita emoção na segunda etapa da 9ª edição do Festival da Banana, marcada pela abertura oficial do Rodeio e pela escolha da Rainha do Rodeio 2025. A grande vencedora foi Jaine Moura, que conquistou o título e recebeu o prêmio de R$ 3 mil.

O prefeito destacou a importância do evento para o município:

“O Festival da Banana não é apenas uma celebração da nossa cultura e tradição, mas também um importante impulsionador da economia local, movimentando comércio, serviços e atraindo visitantes de toda a região.”

O festival, que acontece ao longo de quatro dias, foi aberto com a Noite Gospel, que contou com a apresentação do cantor Fabiano Barcello e reuniu famílias e visitantes em um momento de fé e celebração da tradição local.

Programação dos próximos dias:

  • Sábado, 4 de outubro: corrida de motocross, segunda noite do rodeio, escolha da Rainha do Festival da Banana 2025, Banana Folia (carnaval fora de época) e shows com bandas locais.

  • Domingo, 5 de outubro: final do rodeio e grande show nacional com o cantor Galando Piseiro, encerrando a programação.

A 9ª edição do Festival da Banana reafirma Rodrigues Alves como um polo cultural e turístico, oferecendo entretenimento, tradição e diversão para moradores e visitantes durante quatro dias de intensa programação.

