Abertura do Rodeio e Escolha da Rainha marcam segunda noite da 9ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves viveu uma noite de muita emoção na segunda etapa da 9ª edição do Festival da Banana, marcada pela abertura oficial do Rodeio e pela escolha da Rainha do Rodeio 2025. A grande vencedora foi Jaine Moura, que conquistou o título e recebeu o prêmio de R$ 3 mil.
O prefeito destacou a importância do evento para o município:
“O Festival da Banana não é apenas uma celebração da nossa cultura e tradição, mas também um importante impulsionador da economia local, movimentando comércio, serviços e atraindo visitantes de toda a região.”
O festival, que acontece ao longo de quatro dias, foi aberto com a Noite Gospel, que contou com a apresentação do cantor Fabiano Barcello e reuniu famílias e visitantes em um momento de fé e celebração da tradição local.
Programação dos próximos dias:
-
Sábado, 4 de outubro: corrida de motocross, segunda noite do rodeio, escolha da Rainha do Festival da Banana 2025, Banana Folia (carnaval fora de época) e shows com bandas locais.
-
Domingo, 5 de outubro: final do rodeio e grande show nacional com o cantor Galando Piseiro, encerrando a programação.
A 9ª edição do Festival da Banana reafirma Rodrigues Alves como um polo cultural e turístico, oferecendo entretenimento, tradição e diversão para moradores e visitantes durante quatro dias de intensa programação.
Entrega de benefícios e assinatura de obra marcam abertura da primeira ExpoFronteira em Assis Brasil
ExpoFronteira começa com entrega de benefícios em Assis Brasil – Foto: Eldson Júnior
Assis Brasil recebeu, nesta sexta-feira(04), uma comitiva de autoridades estaduais e municipais para uma agenda de entregas e anúncios importantes para a população. Participaram o governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, o deputado estadual Pedro Longo, o deputado Edivaldo Magalhães, o secretário da SEOP, além dos prefeitos de Acrelândia, Capixaba, Brasileia e Xapuri. Representantes do município peruano de Iñapari também estiveram presentes.
Durante o evento, moradores foram beneficiados com a entrega de carteiras de habilitação do programa CNH Social, ampliando oportunidades de trabalho e mobilidade. Os mototaxistas do município também receberam coletes padronizados, garantindo mais segurança e organização ao serviço.
Outro ponto de destaque foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva de Assis Brasil, uma obra aguardada que vai atender jovens, atletas e a comunidade em geral.
A agenda reforçou a parceria entre o município e o governo do Estado e marcou mais uma etapa de investimentos e melhorias para a região.
