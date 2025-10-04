Abertura do Rodeio e Escolha da Rainha marcam segunda noite da 9ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves

Rodrigues Alves viveu uma noite de muita emoção na segunda etapa da 9ª edição do Festival da Banana, marcada pela abertura oficial do Rodeio e pela escolha da Rainha do Rodeio 2025. A grande vencedora foi Jaine Moura, que conquistou o título e recebeu o prêmio de R$ 3 mil.

O prefeito destacou a importância do evento para o município:

“O Festival da Banana não é apenas uma celebração da nossa cultura e tradição, mas também um importante impulsionador da economia local, movimentando comércio, serviços e atraindo visitantes de toda a região.”

O festival, que acontece ao longo de quatro dias, foi aberto com a Noite Gospel, que contou com a apresentação do cantor Fabiano Barcello e reuniu famílias e visitantes em um momento de fé e celebração da tradição local.

Programação dos próximos dias:

Sábado, 4 de outubro: corrida de motocross, segunda noite do rodeio, escolha da Rainha do Festival da Banana 2025, Banana Folia (carnaval fora de época) e shows com bandas locais.

Domingo, 5 de outubro: final do rodeio e grande show nacional com o cantor Galando Piseiro, encerrando a programação.

A 9ª edição do Festival da Banana reafirma Rodrigues Alves como um polo cultural e turístico, oferecendo entretenimento, tradição e diversão para moradores e visitantes durante quatro dias de intensa programação.