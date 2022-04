A quarta Feira da Agricultura Familiar de Plácido de Castro, foi um sucesso e marcou os 45 anos do Município

Assessoria – A quarta Feira da Agricultura Familiar do Município de Plácido de Castro, organizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, foi um sucesso e com certeza, marcou os 45 anos do aniversário do Município.

Com produtos vindos direto do produtor rural, a população placidiana não encontrou dificuldades para encontrar o que de melhor tinha para o seu consumo, vindo direto do campo, como também produtos artesanais, não só provenientes da zona rural, bem como da urbana.

Frutas, legumes, verduras, queijo, doces, mandioca, bolos, mel de abelha, leite, limão e muitos outros produtos, eram facilmente encontrados sob as tendas armadas ao lado da pracinha, Profª. Balbina Firmino.

O prefeito Camilo da Silva, sempre apostou no agronegócio, e se percebe, que a cada dia a aposta vem dando certo.

Conversando com alguns homens do campo, deu pra perceber a alegria e satisfação de cada um, em ser acistido pelo poder público Municipal, para o escoamento e venda de seus produtos. Um deles chegou a relatar, que há muito não dispunham de nem mesmo um transporte para para trazerem seus produtos a serem comercializados na cidade.

O secretário de Agricultura, Suedilson Damaceno, (Dil), providenciou o transporte para buscar e deixar todos os produtores que participaram da Feira.