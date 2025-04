A 5ª edição da Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul começa nesta terça-feira com novidades

A Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul começa nesta terça-feira, 15, e se estende até sexta-feira,18, no Mercado do Agricultor, com horário de funcionamento a partir das 5h da manhã. A cerimônia de abertura,as 8h30,contará com a presença do prefeito Zequinha Lima.

Este ano, a feira promete atrair ainda mais visitantes, oferecendo sete toneladas de pescado, além de contar com restaurantes locais e duas novas atrações: oficinas de qualificação e concursos com prêmios que ultrapassam R$ 17 mil. No evento também haverá sorteio de brindes para o público.

A realização da feira é fruto de uma parceria entre a prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, Colônias de Pescadores, Associações e Sindicatos.

No evento haverá competições, com prêmios para categorias como o maior peixe de rio, o maior peixe da piscicultura, o melhor lance de tarrafa e a melhor história de pescador. Os valores das premiações variam entre R$ 250,00 a R$ 500,00, além de prêmios especiais como motores das marcas Honda e Yamaha. A soma é superior a R$ 17 mil.

Uma novidades nesta edição é a presença de um trailer que abrigará uma oficina gastronômica de filetagem e defumação, conduzida pela professora Wiviane Fonseca, do Instituto Federal do Acre – IFAC, na terça-feira. Nos dias seguintes, a chef de cozinha Sara Raquel Pontes, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- Senai, será a responsável pelas oficinas.

Confira a programação completa da feira:

15/04/2025 – Terça-Feira

– 05:00 – Abertura das vendas

– 07:30 – Início da Oficina Gastronômica de filetagem e defumação – Profª Wiviane Fonseca (IFAC)

– 08:30 – Formação do dispositivo e fala das autoridades

– 09:00 – Sorteio de brindes para o público

– 09:30 – Sorteio de um ciclo de ração

– 10:00 – Início das competições (melhor tarrafeador e melhor karaokê)

– 11:00 – 1º dia de seleção para o melhor contador de história

16/04/2025 – Quarta-feira

– 05:00 – Abertura das vendas

– 09:00 – Competição (maior peixe de rio)

– 10:00 – 2º dia de seleção para o melhor contador de história

– 14:00 – Oficina Gastronômica de pratos à base de peixe – Profª e chef de cozinha Sara Raquel Pontes (Senai)

– 15:00 – Sorteio de brindes para o público

17/04/2025 – Quinta-feira

– 05:00 – Abertura das vendas

– 09:00 – Competição (maior peixe da piscicultura)

– 10:00 – 3º dia de seleção para o melhor contador de história

– 14:00 – Oficina Gastronômica de pratos à base de peixe – Profª e chef de cozinha Sara Raquel Pontes (Senai)

– 15:00 – Sorteio de brindes para o público

18/04/2025 – Sexta-feira

– 05:00 – Abertura das vendas

– 09:00 – Final do concurso de melhor contador de história

– 10:00 – Sorteio de brindes para o público

– 15:00 – Sorteio de 1 motor Honda, 1 motor Yamaha, 1 ciclo de ração e 1 botina

– 17:00 – Encerramento do dia