120 Agentes de Endemias e Comunitários de Cruzeiro do Sul participam de capacitação do projeto “Todos Contra o Aedes aegypti”

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participa ativamente da segunda etapa do projeto “Todos Contra o Aedes aegypti”, realizado nesta quinta-feira, 26 e sexta-feira 26 na Escola Flodoardo Cabral. A iniciativa, desenvolvida pelo Instituto Sapien, em parceria com o Ministério da Saúde, Prefeitura de cruzeiro do Sul e com apoio do Governo do Estado do Acre, é direcionada ao fortalecimento das estratégias de enfrentamento ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Durante a formação, 120 Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde- ACS do município trocam experiências, com colegas de outra cidades e participam de atividades práticas e alinham ações que serão executadas nos bairros e comunidades do município. O treinamento reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar e preparar suas equipes para garantir um trabalho cada vez mais efetivo no cuidado com a saúde da população.

Danielle Freitas, Coordenadora do “Projeto Todos contra o Aedes Aegypti.”, enfatiza a necessidade que realizar a formação com os agentes e a importância das ações de educação no combate ao Aedes Aegypti.

“Essa formação é uma atualização com os agentes de endemia e ACS no tema das Arbovírus. A ideia é fazer um mês de combate à Dengue, então nesse mês de setembro, várias escolas de vários municípios estão desenvolvendo o mês de combate, onde eles desenvolvem ações pedagógicas com as escolas, com a participação dos agentes de endemia, com profissionais da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem aqui uma realidade hoje onde nossos agentes são poucos, trabalham em situações muito difíceis, então a gente pede para que a população adote essa campanha também, para que a gente possa lutar de uma forma mais igualitária com esse mosquito, que vem nos derrubando, que vem levando nossos familiares e com casos de óbito há mais de 20 anos. É necessário, a gente combater ele quando ele ainda é um ovinho, quando ele está no nosso quintal, ” concluiu Danielle.

Antônia Clemente, Agente de Saúde há 16 anos enfatizou que esse tipo de formação contribui para a redução de casos e que garante conhecimento para os profissionais atuarem.

“Cada aprendizado é muito bom para nós que estamos na área e levamos para as famílias essas orientações todos os dias. Esse tipo de formação contribui para a redução dos casos de dengue é a informação é o melhor remédio”, enfatizou.

O Secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, enfatizou a importância das parcerias na formação e qualificação dos profissionais que atuam no combate do mosquito, bem como a participação da sociedade nesse processo de redução da dengue e outras doenças. De acordo com ele, janeiro a setembro havia previsão de 14 mil casos de dengue no município mas com o trabalho da força tarefa, o número é de 2.816.

“Todo esse trabalho de formação educativa é muito importante porque nos garante multiplicadores no combate a essas da Dengue, Zika e Chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. Nós estamos passando agora um verão com chuva, o que tende a agravar mais as condições transmitidas por vetores e a gente faz um esforço enorme para garantir que esses indicadores de infecção por dengue, se mantenham baixos. Havia a previsão de epidemia com até 14 mil casos de dengue por mês, mas foi feita uma força tarefa que conseguiu mitigar o crescimento no número de casos.A chegada do Instituto Sapiens, dos parceiros, para garantir formação educacional nos garante a possibilidade de ter um melhor acesso à população. Temos que garantir que a faixa etária, principalmente os jovens entre 10 e 14 anos, se vacine porque a gente tem a vacina disponível e também garantir que as medidas preventivas que só quem está em casa pode fazer, que é aquelas que estão nos intramuros, cuidado com a limpeza, cuidado com os criadores, que a população tenha mais consciência e consiga garantir a sua parte para que o Poder Público possa fazer a outra e assim a gente ter uma redução do número de casos de dengue”, concluiu.

Profissionais dos municípios do Vale do Juruá, Feijó e Tarauacá participam do evento.

Dia D

Na sexta-feira,26, acontece o Dia D de Mobilização Territorial, envolvendo escolas públicas, que contará com atividades educativas voltadas a estudantes do ensino fundamental, além da participação dos agentes de endemias, professores e comunidade, que juntos vão reforçar a importância da prevenção e do combate ao mosquito. Com o lema “No Acre, Aedes não se cria. Comunidade, Saúde e Educação juntas dão um chega pra lá nele!”, o projeto reforça a importância da união entre poder público, escolas e sociedade civil para transformar a prevenção em um hábito diário em Cruzeiro do Sul e em toda a região.