Marinete Mesquita denuncia que Fernanda Hassem deixou bloquear mais de 300 mil de recapeamento de ruas em Brasileia

A executiva municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representado pelo presidente Erinaldo de Azevedo Maciel, mais conhecido como Professor Naldão, do município de Brasileia, juntamente com a executiva estadual representada pelo presidente Dêda, realizou um excelente trabalho de fortalecimento e organização da sigla no município de Brasileia.

Como fruto de muito trabalho, grandes lideranças foram filiadas no partido, onde são nomes de grande relevância em meio a sociedade civil organizada que darão voz ao partido no respectivo município.

“Eu sem dúvidas estou honrado em saber que agora os nosso amigo, no qual nós temos grande carinho e respeito, agora fazem parte do nosso partido, o PROS está de portas abertas para quem quiser compor junto a nós, pois o nosso partido é novo, independente, que sabe valorizar seus filiados, e acredito que este é o momento de nos unirmos para que juntos possamos alcançar os nossos objetivos, pois a união nos fortalece, eu gostaria aqui de deixar as minhas boas vindas aos nosso filiados”, concluiu Dêda.

Dentre as muitas lideranças que estão filiados no PROS, estão os pré-candidatos a vereadores, que concorrerão as eleições de 2020 pelo PROS da deputada Maria Antônia e Dêda, além desses, muitos outros virão para aumentar esta lista.

Veja a Lista dos pré-candidatos a Vereadores do PROS:

Rogério Pontes (Presidente da Câmara)

Mario Jorge (Atual Vereador)

Professor Naldão (Presidente do Pros)

Zico Rocha (Empresário no ramo de bebida)

Luíza Carlota (Vice-presidente da amopreb)

Sabá Moraes (Suplente de vereador)

Jurandir Queiroz (Suplente de Vereador)

Sebastiana da Pesca (Suplente de vereadora)

Romário Morais (Suplente de vereador)

Professor Anacleto (secretário de Meio Ambiente)

Cantor Deywer Lima

Professora Celivânia

André Boiadeiro

Antônio Ferreira

Francisco Chagas

Thainá Clícia