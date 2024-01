Zequinha Lima leva atendimento de saúde para a comunidade do rio Croa, em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garante atendimento odontológico domiciliar para pessoas acamadas, que não podem ir até as Unidades Básicas de Saúde do município. As equipes atendem pessoas com dificuldade na mobilidade, em suas próprias residências.

A coordenadora de saúde bucal do município,Cristina Cavalcante,diz que os pacientes são identificados através da equipe do ‘Melhor em Casa’ ou pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, das unidades de saúde locais. A solicitação para o atendimento odontológico em casa é realizada com base nas necessidades específicas de cada paciente. Um equipamento odontológico portátil é usado nos atendimentos domiciliares.

“Utilizamos uma cadeira portátil que nos permite realizar procedimentos como obturações, limpezas e remoções diretamente na residência do paciente, mesmo quando ele está acamado. Os dentistas que atendem os pacientes da própria área de abrangência da unidade de saúde que atuam. Seguimos essa lógica para garantir uma abordagem personalizada e eficaz”, relata

Mais de 30 pacientes acamados são atendidos dessa forma.

“Essa iniciativa tem proporcionado um avanço significativo no acesso aos cuidados odontológicos, garantindo que todos, independentemente das circunstâncias, recebam a atenção necessária para manter sua saúde bucal em dia”, concluiu a coordenadora.