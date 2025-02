Vigilância Sanitária e Programa Saúde na Escola Realizam Primeira Fiscalização nas Escolas Municipais

Saúde em Boa Forma é um projeto desenvolvido pela equipe eMulti através da Secretaria Municipal de Saúde de Epitaciolândia.

As atividades contam com aulas de ginástica aeróbica, treinos funcionais e acompanhamento com toda a equipe multiprofissional (nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, assistente social e profissional de educação física).

O projeto está em execução desde 2019 e é aberta a toda população. Uma opção de lazer e atividade física proporcionando qualidade de vida e bem-estar à comunidade.

As atividades retornaram do recesso de final de nessa segunda-feira dia 10 de fevereiro e esta disponíveis para todas as idades, interessados podem procurar os técnicos no CT-Anjo azul ou no local das aulas no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro nas segundas , quartas e sextas feira. Das 17hàs18h.