Saúde
Unidade Básica de Saúde de Cruzeiro do Sul oferece inserção gratuita de DIU para as mulheres
Saúde
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, está oferecendo para as mulheres a inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino -DIU,um método contraceptivo altamente eficaz para a prevenção da gravidez. O procedimento está disponível na Unidade Básica de Saúde Geosete Mariano Coelho, localizada no bairro do Cruzeirinho, para a população urbana e rural.
A enfermeira e sexóloga Samia Rocha destacou que mulheres a partir de 14 anos, independentemente de sua localização, podem buscar o serviço. “Além dos métodos tradicionais, como pílulas e injeções, agora temos a opção do DIU, que é uma conquista significativa para Cruzeiro do Sul. O agendamento é simples: basta marcar a consulta para as quartas-feiras à tarde. Realizamos o teste de gravidez e a entrevista na hora, e a paciente sai com o DIU que pode oferecer até 12 anos de liberdade para engravidar somente quando desejar. Chegou na Unidade o processo é descomplicado”, explicou Samia.
Ela ressaltou que as mulheres da zona rural, incluindo ribeirinhas e aquelas que vivem em ramais, também têm acesso ao serviço. “A enfermeira vai até as comunidades mensalmente e pode agendar a inserção do DIU para quem estiver interessada, que iremos marcar o dia e avisar para que a paciente se desloque”, completou.
A médica Lídia Martins, que atua na unidade há três anos, detalhou o funcionamento do procedimento. “Oferecemos dois tipos de DIU: o de cobre, que tem durabilidade de 12 anos, e o de Mirena, que dura cerca de 8 anos. A escolha depende da idade da paciente e da possibilidade de contraindicações. Após a inserção se tiver tudo bem, o primeiro retorno é com 30, 40 dias. Depois somente com 6 meses e passa a ser anualmente ou conforme a demanda de cada paciente. A maioria das mulheres já pode sair da consulta já com o DIU inserido”, esclareceu Lídia.
A médica também destacou que a inserção do DIU de Mirena foi viabilizado por uma doação do Ministério Público, como parte do projeto “Escola primeiro, filho depois” em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que é voltado para meninas de 14 a 18 anos. “Esse período de liberdade para as jovens é crucial, porque elas só vão retirar quando já estiver terminando a faculdade”, afirmou.
A gestora Escolar, Tátila Lopes, que já se submeteu ao procedimento, compartilhou sua experiência enquanto agendava um retorno. “Soube da inserção do DIU por meio de um professor. Implantei há quase dois meses e estou em fase de adaptação. Até agora, não tive reações preocupantes, apenas um aumento no fluxo sanguíneo, que é esperado. Acredito que é uma opção mais cômoda e segura, já que muitos métodos hormonais não funcionaram bem para mim”, contou ela.
“É fundamental pessoas poderem planejar suas famílias”, concluiu.
Saúde
Sindicato dos Médicos do Acre Solidário realizará novos atendimentos neste sábado, no bairro Custódio Freire
O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizará atendimentos na área da saúde por meio do programa Sindmed Solidário no sábado, 27. A iniciativa acontece das 8h às 11h, no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, no Ramal da Castanheira, no bairro Custódio Freire.
Durante a manhã, serão oferecidas consultas médicas em diversas especialidades, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, bazares solidários e atendimento jurídico gratuito. A expectativa é atender centenas de pessoas.
Criado em 2022 e ampliado em 2023, o programa já beneficiou mais de 4 mil moradores do Acre com exames e consultas, especialmente aqueles com dificuldade de acesso ao sistema público de saúde. A iniciativa conta ainda com a parceria de instituições sociais, como a Grande Inspetoria da Maçonaria, que também é uma das organizadoras, e tem caráter filantrópico.
“O programa foi criado para contribuir com a sociedade e auxiliar pessoas que dificilmente teriam acesso a especialistas. Em muitas ações, conseguimos identificar problemas de saúde que permitiram o início imediato de tratamento”, afirmou o presidente do Sindicato, Guilherme Pulici.
A iniciativa reforça a aproximação entre médicos e comunidade, oferecendo atendimento de qualidade e ampliando a rede de cuidado em regiões com poucas opções de serviços de saúde, de acordo com o sindicalista.
Unidade Básica de Saúde de Cruzeiro do Sul oferece inserção gratuita de DIU para as mulheres
Senador Sérgio Petecão garante quase R$ 1 milhão para fortalecer a cafeicultura do município de Assis Brasil
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz aterro e drenagem para conter desbarrancamento no Conjunto Vale dos Buritis
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Vereadora Lucélia Borges visita a Escola Kairala José Kairala e firma parcerias para fortalecer a educação no município
POLÍTICA
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
“Mais dinheiro no bolso do trabalhador”: Vereador André Kamai destaca conquista do governo Lula que alivia milhões de famílias
Vereador André Kamai e o presidente Lula – Foto: Paulo Murilo/ Secom/AC O plenário da Câmara Municipal de Rio Branco...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão...
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Educação7 dias atrás
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Jerry Correia consolida legado como um dos melhores prefeitos de Assis Brasil com abertura da Expo Fronteira 2025
-
Cultura6 dias atrás
Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da programação da Expo Fronteira em Assis Brasil
-
Política7 dias atrás
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações