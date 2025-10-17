Saúde
UBS Antônio Alves Cavalcante realiza ação especial em alusão ao Outubro Rosa em Assis Brasil
Saúde
Em alusão à campanha Outubro Rosa, a UBS Antônio Alves Cavalcante (AAC) promoveu, nesta quinta-feira (16), uma ação voltada à conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo do útero, fortalecendo o cuidado com a saúde da mulher assis-brasilense.
A programação contou com dinâmicas interativas, palestras educativas, atendimentos especiais de enfermagem (PCCU), testes rápidos, orientações profissionais e atualização do Bolsa Família. Para encerrar o momento com carinho, foram realizados sorteios de brindes para as participantes.
A iniciativa teve como objetivo incentivar o autocuidado e a detecção precoce de doenças, além de aproximar a comunidade dos serviços oferecidos pela atenção básica em saúde.
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAB), reforça o compromisso com a promoção da saúde e bem-estar das mulheres, e agradece a participação de todas que estiveram presentes.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Dia D de Vacinação na Avenida 25 de Agosto no Município
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal, está realizando, o Dia D de vacinação em uma tenda montada próximo a rotatória da PM, na Avenida 25 de Agosto. A atividade ocorrerá durante todo o dia. Além do atendimento na tenda, todas as unidades de saúde da zona urbana e rural atendem nesta sexta-feira com vacinação.
A equipe da Secretária de Saúde atendendo o público de 2 meses a 59 anos de idade com todas as vacinas que compõe a Carteira Nacional de Vacinação, administrada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Há doses em estoque para atender todo o público alvo do município e a imunização seguirá normalmente nas unidades após o Dia D.
“Hoje é uma data muito especial para Cruzeiro do Sul quando o assunto é saúde, pois estamos promovendo o dia D de incentivo à vacinação de crianças e adolescentes. É o dia D de atualização da caderneta vacinal desse público em especial, mas isso não impede que os adultos também procurem nossas unidades básicas de saúde e até nossa tenda para fazer a atualização do cartão vacinal. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, sob o comando do prefeito Zequinha Lima, que tem pedido para a gente chegar mais próximo das comunidades, já vem fazendo isso desde o início do ano. A preocupação com indicador vacinal, ou seja, a preocupação com a prevenção de uma série de doenças e infecções graves é uma preocupação contínua da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, destacou ” Marcelo Siqueira, Secretário Municipal de Saúde.
A psicóloga Andressa Barros, aproveitou para se vacinar e vacinar os filhos e enfatizou a importância de manter a carteira de vacinação atualizada.
“Eu acho muito importante trazer meus filhos para atualizar as carteiras. A gente prioriza muito a vacina, a saúde deles. É muito importante que os pais venham procurar as vacinas, não deixar para depois porque às vezes as crianças pegam a doença pelo fato de não terem se vacinados, às vezes pega até mais forte, então é importante a vacina para prevenção. Até eu tomei do Sarampo, porque talvez tenha tomado quando eu era criança e eu não lembro, então tomei agora para me proteger”, concluiu.
Tanízio Sá cumpre agenda institucional no IMAC e reforça compromissos com a agenda ambiental no estado
Nicolau Júnior e Zé Luiz entregam novo sistema de abastecimento de água na comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima
Gladson Cameli e Tião Bocalom entram para a história como os governantes que mais endividaram o Acre e a capital, comprometendo o futuro das próximas gerações
Assis Brasil sedia 2ª Assembleia Extraordinária da AMAC com presença de autoridades estaduais e federais
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Dia D de Vacinação na Avenida 25 de Agosto no Município
POLÍTICA
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
