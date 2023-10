Tribunal Regional do Trabalho promove palestra de conscientização sobre saúde e autocuidado

A convite do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), por meio da Coordenadoria de Assistência à Saúde, a Unimed realizou, nesta manhã de segunda-feira (30), uma live especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, para as servidoras do regional. O evento contou com a participação da enfermeira Karla Dayse e da psicóloga Daianne Lima como palestrantes, que enfatizaram a importância do autocuidado e da prevenção como formas de prevenir doenças. “A Coordenadoria de Assistência à Saúde do tribunal tem como missão zelar pela saúde do nosso corpo funcional e, desta forma, permitir que todos tenham preservadas a sua capacidade produtiva e sua qualidade de vida, dentro e fora do trabalho”, enfatizou o coordenador Frederico Alves Rangel. Segundo ele, as ações de saúde de cunho preventivo, com a do Outubro Rosa, tem o objetivo de conscientizar magistrados (as) e servidores (as) sobre os riscos do desenvolvimento de doenças que podem ser evitadas.

Durante a palestra, foram discutidas várias estratégias para o autocuidado, incluindo a realização de exames de rotina, a prática de atividade física, o uso responsável de medicamentos e a manutenção de uma alimentação saudável. Karla Dayse, enfatizou sobre a importância de manter relacionamentos e um estilo de vida mais saudável, como evitar vícios, como álcool, cigarro e drogas ilícitas.

A enfermeira também destacou a relevância do autoexame das mamas, ressaltando que homens também podem ser afetados pelo câncer de mama. “O melhor momento para realizar o autoexame é após o período menstrual, e vale ressaltar que a mamografia é o exame mais preciso para o diagnóstico da doença”, disse Karla.

Uma discussão importante durante a live foi a sugestão de exames periódicos no ambiente de trabalho para cuidar da saúde dos trabalhadores. O autocuidado e o apoio entre as mulheres foram incentivados a estender o espírito do Outubro Rosa para o dia a dia. A live interativa também esclareceu dúvidas, entre elas com relação ao uso de raio-X nos exames de mamografia. “É importante deixar claro que o raio-X não é prejudicial à saúde, dado que o exame é realizado anualmente”, enfatizou a palestrante.

A Psicóloga Daianne Lima, destacou em sua palestra que o câncer de mama é a segunda doença que mais afeta as mulheres, gerando um aumento constante de casos. Ela realizou um experimento, pedindo aos participantes para tocar em suas próprias mãos como metáfora para o exame de toque na mama. Daianne abordou as complexidades emocionais associadas ao diagnóstico de câncer e enfatizou a importância do apoio psicológico. “O paciente precisa cuidar da saúde mental para passar por um tratamento saudável e eficaz, compartilhar o diagnóstico com sua rede de apoio e buscar orientação profissional. Fortalecer o corpo com atividades saudáveis, como caminhadas e conversas, é de grande importância”.

A servidora Miriam Ribeiro, expressou seu agradecimento às palestrantes e enfatizou a importância do autocuidado e da saúde mental para que as mulheres possam mudar seus hábitos e levar uma vida de qualidade.

As palestrantes também forneceram informações sobre como participar do programa de prevenção ao câncer de mama da Unimed para beneficiárias da carteira 106, código referente ao estado de Rondônia, incluindo a possibilidade de participação via telemedicina para aqueles que estão fora do estado.

Para mais informações sobre o programa, as interessadas podem entrar em contato com a Unimed por meio do número: (69) 99238-2795, mencionando a carteirinha 106 – código Unimed Porto Velho/RO.