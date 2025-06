Tirzepatida no combate à obesidade: médica orienta sobre uso correto e riscos da automedicação

Endocrinologista destaca eficácia das chamadas “canetas para emagrecer” e reforça que o tratamento deve ser individualizado e acompanhado por profissionais – Foto: Reprodução

A recente aprovação da Tirzepatida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento da obesidade ampliou o debate sobre o uso de medicamentos injetáveis no controle do peso. Desenvolvida inicialmente para tratar o diabetes tipo 2, a substância demonstrou resultados expressivos na redução da gordura corporal, inclusive em pacientes sem diabetes, e agora se apresenta como uma nova ferramenta no enfrentamento da obesidade.

No entanto, especialistas alertam: o uso dessas medicações deve ser feito com responsabilidade e acompanhamento médico. A médica endocrinologista e professora da Afya Cruzeiro do Sul, Dra. Eliz Stephany esclarece dúvidas comuns e reforça orientações sobre a segurança e a eficácia do tratamento.

Emagrecimento exige mudança de hábitos

De acordo com a médica, confiar exclusivamente no efeito da medicação é um erro comum. “A Tirzepatida pode sim ajudar na perda de peso, mas sem mudanças sustentáveis na alimentação e na prática de atividade física, há grande chance de o paciente recuperar o peso perdido após o fim do tratamento”, explica.

Nem todos podem usar

Apesar de eficaz, o uso da medicação não é indicado para todos. Dra. Eliz alerta que há contraindicações importantes. Não devem utilizar a medicação pessoas com:

● Histórico pessoal ou familiar de câncer medular de tireoide

● Síndromes genéticas como a neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (MEN2)

● Pancreatite ativa

● Gestantes ou lactantes

Efeitos colaterais existem — e exigem atenção

Como qualquer fármaco, a Tirzepatida pode provocar efeitos adversos, especialmente gastrointestinais. “Náuseas, vômitos, constipação e sensação de estufamento estão entre os mais frequentes. Em casos raros, podem ocorrer pancreatite ou obstruções intestinais. Por isso, é fundamental fazer a titulação gradual das doses, conforme recomendação médica”, orienta a endocrinologista.

Uso responsável não causa dependência

Ao contrário de um dos mitos mais disseminados, as “canetas para emagrecer” não causam dependência química. “Não há evidência científica de que essas medicações provoquem vício. No entanto, o uso sem prescrição pode indicar comportamento compulsivo, o que deve ser tratado com suporte psicológico”, afirma.

Orientação profissional é indispensável

A médica reforça que o tratamento com Tirzepatida deve fazer parte de uma abordagem integrada, que inclui acompanhamento médico, nutricional e, quando necessário, psicológico.

“O medicamento é um recurso válido, mas não substitui hábitos saudáveis. A glamorização dessas medicações pode levar ao uso indiscriminado e perigoso, especialmente quando se ignora a orientação profissional.”

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em www.afya.com.br e ir.afya.com.br.