Sindicato dos Médicos do Acre Solidário realizará novos atendimentos neste sábado, no bairro Custódio Freire
O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizará atendimentos na área da saúde por meio do programa Sindmed Solidário no sábado, 27. A iniciativa acontece das 8h às 11h, no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, no Ramal da Castanheira, no bairro Custódio Freire.
Durante a manhã, serão oferecidas consultas médicas em diversas especialidades, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, bazares solidários e atendimento jurídico gratuito. A expectativa é atender centenas de pessoas.
Criado em 2022 e ampliado em 2023, o programa já beneficiou mais de 4 mil moradores do Acre com exames e consultas, especialmente aqueles com dificuldade de acesso ao sistema público de saúde. A iniciativa conta ainda com a parceria de instituições sociais, como a Grande Inspetoria da Maçonaria, que também é uma das organizadoras, e tem caráter filantrópico.
“O programa foi criado para contribuir com a sociedade e auxiliar pessoas que dificilmente teriam acesso a especialistas. Em muitas ações, conseguimos identificar problemas de saúde que permitiram o início imediato de tratamento”, afirmou o presidente do Sindicato, Guilherme Pulici.
A iniciativa reforça a aproximação entre médicos e comunidade, oferecendo atendimento de qualidade e ampliando a rede de cuidado em regiões com poucas opções de serviços de saúde, de acordo com o sindicalista.
Auditores do Tribunal de Contas do Estado fiscalizam unidades de saúde do Bujari
Assessoria – Cinco equipes, compostas por dez auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), realizaram, nesta terça-feira, 23, uma fiscalização em unidades de saúde do município de Bujari, abrangendo a área urbana e a zona rural. O trabalho teve como objetivo verificar as condições de infraestrutura, funcionamento, fornecimento de medicamentos e qualidade do atendimento oferecido à população.
A inspeção foi coordenada pela 3ª Coordenadoria de Atuação nas Políticas Públicas do Estado e Municípios (Coecex) e pelo gabinete da conselheira substituta Maria de Jesus, com apoio das 1ª, 7ª e 8ª Coecex.
Estrutura e funcionamento das unidades
Durante a visita à Unidade Raimunda Porfírio, a conselheira destacou a importância da fiscalização:
“Verificamos a estrutura física, o funcionamento dos equipamentos, o quadro de profissionais e a qualidade do atendimento”, afirmou.
No local, constatou-se que o prédio está em reforma e a unidade funciona provisoriamente em espaço cedido pela Secretaria Municipal de Saúde.
A equipe acompanhou o gestor responsável, vistoriando farmácia, consultórios, recepção, enfermagem e demais dependências.
“O objetivo é avaliar todos os aspectos necessários para garantir o bom funcionamento da unidade e assegurar atendimento de qualidade ao cidadão de Bujari”, acrescentou a conselheira.
Relatório técnico vai apontar problemas identificados
Concluída a fiscalização, os auditores devem elaborar relatório detalhado com as situações encontradas. O documento será encaminhado à conselheira relatora, que notificará o gestor para apresentar um plano de ação com prazos definidos para a implementação das melhorias.
“Esse relatório vai apontar os problemas identificados, e o relator exigirá do gestor medidas concretas para solucioná-los”, destacou a auditora Suely Lameira.
Deficiências no atendimento
A equipe também identificou falhas graves na oferta de serviços. Em algumas localidades, a ausência de atendimento médico foi confirmada:
“No Ramal Espinhara não há atendimento. Já na Linha Nova, ele ocorre apenas uma vez por mês ou a cada 15 dias. Isso significa que parte da população está desassistida pela equipe de saúde da família do Bujari”, ressaltou Arão Cavalcante, auditor-chefe da 3ª Coecex.
Outra irregularidade encontrada foi na Unidade Básica de Saúde Nova Vida, onde a funcionária responsável pela limpeza está registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como diretora clínica da unidade. Apesar de o sistema apontar a existência de equipe de saúde até junho deste ano, os moradores relataram situação distinta na prática.
Moradores relatam dificuldades
O morador Leandro Santos Martins, que vive no Ramal Espinhara há 15 anos, afirmou que nunca presenciou atendimento médico no local:
“Nunca teve atendimento. Faz muita falta, porque precisamos nos deslocar até Bujari para receber assistência”.
Na região, vivem mais de 430 famílias. Entre elas está Airton Sousa, morador há 25 anos, que acompanhou a construção da unidade em 2017:
“Não há atendimento médico. Para qualquer necessidade, temos que ir até Rio Branco, nas UPAs. Se houvesse atendimento aqui, seria muito mais acessível para todos”.
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
