Secretaria Municipal de Saúde realiza atendimento nas comunidades do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro Do Sul através da equipe do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e em parceria com o Centro Educativo Adílis Nogueira Maciel – CEANOM, realizou na manhã desta quarta, 12 a Inclusão e Atualização do Cadastro Único das famílias que são acompanhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

O SFCV é uma coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social que atende em Cruzeiro do Sul um total de 945 pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos. Pelo CEANOM são atendidos mediante convênio, 150 pessoas.

Atualmente a oferta deste serviço se dá através de oficinas de violão, teclado, bateria e acordeom (sanfona) com grupos de 08 a 17 anos no turno da manhã e tarde, para jovens de 8 a 17 anos.

As crianças e adolescentes atendidos pelo centro de convivência precisam estar regulares no cadastro único. A ação desta manhã teve por objetivo regularizar famílias novas que estão entrando e atualizar as demais para manter o cadastro ativo.

Além do CEANOM, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio deste programa mantém serviços de aprendizagem no Centro de Informática e convênios com a Missão Família e Pastora, da Criança, entre outros, com o objetivo de oferecer aprendizagem e convivência para crianças e adolescentes de Cruzeiro do Sul.

A equipe do cadastro único vem buscando realizar sempre que possível, atendimentos itinerantes, como forma de alcançar o maior número possível e pessoas.