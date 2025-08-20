Saúde
Secretaria de Saúde abre Campanha Agosto Dourado com foco na amamentação e atenção integral ao bebê
A Secretaria Municipal de Saúde deu início, nesta quarta-feira (20), à Campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno e promove cuidados com a saúde da criança e da mulher no período do pós-parto. O lançamento aconteceu na UBS Estephan Barbary e contou com a participação de diversos profissionais de saúde.
Durante a ação, além de palestras e orientações com especialistas, o público teve acesso a consultas médicas, atendimento odontológico, avaliações clínicas e laboratoriais, além de vacinação.
De acordo com a Secretaria, todas as unidades de saúde estão incluídas no planejamento para receber atividades da campanha e ampliar os serviços oferecidos.
“Nosso objetivo é garantir qualidade de vida, com crescimento e desenvolvimento saudável para nossas crianças. Os profissionais de cada UBS estão de parabéns por abraçarem essa iniciativa e fazerem as coisas acontecerem”, destacou a gestora da pasta.
Maria Eduarda, gestante de seis meses e mãe de primeira viagem, participou da ação e ressaltou a importância do momento:
“A gente fica na expectativa, pensando mil coisas, e essas orientações foram muito importantes. Vou cuidar muito bem do meu bebê. A Secretaria está de parabéns por esses momentos.”
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica visitas domiciliares para garantir atendimento humanizado
Ação da Secretaria de Saúde leva orientação, cuidados básicos e acompanhamento direto às famílias – Foto: Assessoria
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue realizando visitas domiciliares com o objetivo de oferecer um atendimento mais próximo, acolhedor e humanizado à população.
As equipes percorrem as residências para acompanhar de perto as famílias, prestar orientações, realizar atendimentos básicos, identificar necessidades e garantir que os serviços cheguem a todos os moradores — especialmente aqueles que enfrentam dificuldades de locomoção até as unidades de saúde.
Essa iniciativa fortalece a atenção básica, aproxima o sistema de saúde da comunidade e reforça o compromisso do município em assegurar cuidado e dignidade a todos.
