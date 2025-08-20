Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Secretaria de Saúde abre Campanha Agosto Dourado com foco na amamentação e atenção integral ao bebê

20 de agosto de 2025

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde deu início, nesta quarta-feira (20), à Campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno e promove cuidados com a saúde da criança e da mulher no período do pós-parto. O lançamento aconteceu na UBS Estephan Barbary e contou com a participação de diversos profissionais de saúde.

Durante a ação, além de palestras e orientações com especialistas, o público teve acesso a consultas médicas, atendimento odontológico, avaliações clínicas e laboratoriais, além de vacinação.

De acordo com a Secretaria, todas as unidades de saúde estão incluídas no planejamento para receber atividades da campanha e ampliar os serviços oferecidos.

“Nosso objetivo é garantir qualidade de vida, com crescimento e desenvolvimento saudável para nossas crianças. Os profissionais de cada UBS estão de parabéns por abraçarem essa iniciativa e fazerem as coisas acontecerem”, destacou a gestora da pasta.

Maria Eduarda, gestante de seis meses e mãe de primeira viagem, participou da ação e ressaltou a importância do momento:

“A gente fica na expectativa, pensando mil coisas, e essas orientações foram muito importantes. Vou cuidar muito bem do meu bebê. A Secretaria está de parabéns por esses momentos.”

Diretoria de Comunicação – Gabinete do Prefeito | Prefeitura de Porto Walter: "Trabalho, um compromisso de todos".

