Saúde vai atender 9 comunidades rurais em mais um itinerante nos rios e igarapés do Alto Juruá

Durante três dias, serão realizadas palestras e oficinas em Rio Branco – Foto: Assessoria

De 28 a 30 de abril, Rio Branco será palco de uma intensa programação voltada à inovação e ao empreendedorismo na área da saúde, por meio do Programa Conecta Health – Circuito Acre. A iniciativa reúne grandes parceiros como o Sebrae, o Hospital de Amor (por meio do Harena Inovação), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Universidade Federal do Acre, a Estácio Unimeta e a Uninorte, com o objetivo de fomentar soluções e tecnologias voltadas aos desafios da saúde pública na região.

Empreendedores, gestores de saúde, pesquisadores, empresários, estudantes e professores do ensino superior estão convidados a participar das atividades, que incluem palestras, sessões de pitch e oficinas práticas. A proposta é discutir e implementar soluções inovadoras, com foco especial na transformação digital aplicada ao contexto regional da saúde.

Segundo Rosa Nakamura, analista do Sebrae no Acre, a iniciativa visa o desenvolvimento de ideias locais com alto potencial de impacto social. “Acelerar ideias inovadoras é fundamental para enfrentarmos os desafios da saúde pública. O Acre é um verdadeiro celeiro de ideias – temos um povo criativo, resiliente e com forte vocação para inovar. Nosso papel é criar pontes para que essas ideias se tornem soluções reais para a sociedade”, destacou Rosa.

Em breve, o Sebrae lançará um novo edital para a seleção da segunda jornada de aceleração do Conecta Health – Circuito Acre, com a expectativa de contemplar 30 novos projetos, pesquisas ou ideias inovadoras voltadas à área da saúde.

Conheça mais sobre o programa no site hub.harena.com.br/conectahealth-acre

Confira a programação:

Palestra: O Futuro dos Novos Negócios em Saúde

28 de abril, às 19h, no auditório da Estácio Unimeta

Link para inscrição: Forms.harena.com.br

Endereço: Estrada Alberto Torres, 947, Bairro da Paz, Rio Branco-AC.

Pitch Session

29 de abril, das 14h às 18h.

Link para inscrição: Ac.loja.sebrae.com.br

Endereço: Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-AC.

29 de abril, das 19h às 22h, no auditório da Uninorte.

Link para inscrição: Rd.harena.com.br

Endereço: Alameda Alemanha, 200, Jardim Europa, Rio Branco-AC.



Oficinas: Tirando Ideias do Papel

30 de abril, das 8h às 10h, no Laboratório da UFAC (BR-364, km 4 – Distrito Industrial, Rio Branco);

30 de abril, das 14h às 16h – Estácio Unimeta (Estrada Alberto Torres, 947 – Bairro da Paz, Rio Branco).