Saúde

Saúde reforça compromisso com o povo e realiza mais de 750 atendimentos no Besouro e Vitória

Publicados

16 de agosto de 2025

Saúde

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma grande ação nas comunidades Besouro e Vitória, entre quarta e sexta-feira, totalizando mais de 750 procedimentos de saúde.

A mobilização contou com a presença do vice-prefeito Guarsonio Melo, que acompanhou de perto os atendimentos e dialogou com os moradores.

Durante a ação, foram oferecidos diversos serviços, como entrega gratuita de medicamentos, vacinação, atendimento odontológico (limpeza, extração e restauração), exames preventivos como o PCCU, consultas médicas e pré-natal.

A iniciativa integra o compromisso da gestão do prefeito César Andrade em garantir saúde de qualidade e acessível para todos, inclusive nas comunidades mais distantes do município.

“A gente só tem a agradecer ao prefeito César Andrade, ao vice Guarsonio e à secretária Ana Flávia. Nunca fomos tão bem assistidos aqui. Ver dentista, pegar remédio, fazer exame… tudo isso aqui na nossa comunidade é uma bênção. Isso mostra que a gestão se importa de verdade com a gente”, destacou Maria do Socorro, moradora da comunidade Vitória.

