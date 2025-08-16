Saúde
Saúde reforça compromisso com o povo e realiza mais de 750 atendimentos no Besouro e Vitória
A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma grande ação nas comunidades Besouro e Vitória, entre quarta e sexta-feira, totalizando mais de 750 procedimentos de saúde.
A mobilização contou com a presença do vice-prefeito Guarsonio Melo, que acompanhou de perto os atendimentos e dialogou com os moradores.
Durante a ação, foram oferecidos diversos serviços, como entrega gratuita de medicamentos, vacinação, atendimento odontológico (limpeza, extração e restauração), exames preventivos como o PCCU, consultas médicas e pré-natal.
A iniciativa integra o compromisso da gestão do prefeito César Andrade em garantir saúde de qualidade e acessível para todos, inclusive nas comunidades mais distantes do município.
“A gente só tem a agradecer ao prefeito César Andrade, ao vice Guarsonio e à secretária Ana Flávia. Nunca fomos tão bem assistidos aqui. Ver dentista, pegar remédio, fazer exame… tudo isso aqui na nossa comunidade é uma bênção. Isso mostra que a gestão se importa de verdade com a gente”, destacou Maria do Socorro, moradora da comunidade Vitória.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, dá início a novo Grupo de Práticas Corporais
A gestão do prefeito Zequinha Lima tem 23 grupos nas zonas urbana e rural do municípi – Foto: Assessoria
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início a um novo grupo de práticas corporais no bairro Cruzeirinho nesta quarta-feira, 13. As atividades, que incluirão uma aula de aeróbica, terão início às 17h30, na quadra em frente à escola Irmã Diana.
O município conta atualmente com 23 grupos de práticas corporais, abrangendo áreas urbanas e rurais. Bairros como São José, Cruzeirão, Santa Luzia, Ramal 3, Telégrafo, João Alves e Aeroporto Velho já participam do programa, que oferece aulas de uma a duas vezes por semana, conforme a localidade.
Gilmar Gilles, coordenador da Atenção Básica do Município destacou a importância dessas iniciativas para a saúde da população. “Após a pandemia de Covid-19, no segundo semestre de 2022, o governo federal identificou a necessidade de integrar profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, fisioterapeutas e educadores físicos, às equipes de saúde da família. Assim, foram formadas equipes multidisciplinares para dar suporte às ações de saúde e a gestão do prefeito Zequinha Lima aderiu fortemente a esse projeto”, explicou.
De acordo com Gilles, a criação desses grupos visa atender à demanda de pacientes que têm orientações médicas para a prática de exercícios. “Esses grupos não apenas promovem a saúde física, contribuindo para o controle de doenças como diabetes e hipertensão, mas também fortalecem a saúde mental, melhorando o humor e reduzindo o estresse”, afirmou ressaltando ainda que o convívio social proporcionado pelas práticas corporais é fundamental na vida de muitos participantes.
“Esses grupos funcionam como um espaço de amizade e diálogo, permitindo que as pessoas se conectem e compartilhem experiências”, completou.
Gilles convidou a população a participar da atividade do Cruzeirinho lembrando a importância de se vestir de forma confortável e levar uma garrafinha de água. “Queremos que todos se sintam à vontade para se juntar a nós e aproveitar os benefícios da atividade física em grupo”, concluiu.
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli Quase nenhum veículo de comunicação do Acre...
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
