Saúde realiza itinerante para atender moradores do baixo Juruá no município de Porto Walter

“Ouvi a mensagem no rádio, separei os documentos e me preparei cedo pra ser uma das primeiras a ser atendida. Estávamos precisando desse atendimento”. Esse foi o relato de agradecimento da moradora Lúcia, de 35 anos, no Itinerante de Saúde organizado neste Sábado (29), pela Prefeitura para os moradores do Baixo Juruá, na Comunidade Besouro.

O vice-prefeito Guarsônio Melo, a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo e o Secretário de Obras, José Maria Branco acompanharam a ação com atendimento médico e distribuição de medicamentos, atendimentos de enfermagem com testes rápidos para malária, hepatite B e C, Sífilis e HIV, vacinação e atendimento odontológico. Mais de 250 procedimentos foram realizados.

Para o vice-prefeito, a principal preocupação é levar atendimento de qualidade a quem precisa. “Os itinerantes já são uma marca da nossa gestão. O Prefeito César e eu priorizamos a saúde. Todos os anos são dezenas de ações indo de encontro com as pessoas, levando o profissional e também o medicamento, afinal, de nada adianta prescrever a receita se não vai ter o remédio, por isso, sempre investimos na assistência farmacêutica”, destaca Guarsonio.

Esse ano a Secretaria de Saúde pretende fortalecer as ações por meio da descentralização dos atendimentos. “Estamos com um cronograma pronto pra ser executado. Ano passado todos os rios, igarapés e comunidades receberam as ações, e esse ano não será diferente, onde houver vidas, onde houver alguém precisando de atenção e cuidado lá estará a equipe de saúde”, garante Ana Flávia.