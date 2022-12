Saúde quer vacinar mais de 500 crianças de 6 meses a 5 anos contra Covid durante mutirão em Rio Branco

Crianças podem tomar vacinar contra a Covid-19 no sábado (10) — Foto: Odair Leal/Sesacre

Mais de 500 crianças de 6 meses a 5 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 no próximo sábado (10) em um mutirão de imunização montado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O atendimento no Dia D de Vacinação começa às 8h e termina às 17h, no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), localizado na Getúlio Vargas, 595, bairro Bosque.

A ação quer ampliar a imunização infantil em Rio Branco.

A criança deverá estar acompanhada dos responsáveis e com a carteira de vacinação e o cartão do Serviço Único de Saúde (SUS) no momento da vacinação.

Conforme o cronograma da Sesacre, a vacina será aplicada no seguinte público infantil:

Bebês de 6 meses e crianças de até 2 anos irão tomar a vacina baby Pfizer

Crianças de 3 a 5 anos irão tomar a vacina pediátrica Coronavac.

A vacina para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades começou a ser aplicada no dia 21 de novembro em Rio Branco. O atendimento é feito mediante agendamento dos pais. A imunização é feita exclusivamente no Crie.

Cerca de uma semana depois, as doses foram liberadas também para o público dessa faixa etária sem comorbidades, também com agendamento.

A coordenadora do Crie, Daíla Timbó, disse ao g1 que os atendimentos de sábado não precisam de agendamento.

“Não é só para quem está agendado. Estamos fazendo esse Dia D, justamente, porque está tendo uma procura muito grande e decidimos fazer para quem tem interesse de agendar já ir nesse dia para iniciar o quanto antes a imunização”, reforçou.

Após o mutirão, Daíla destacou que os agendamentos serão feitos para todos os fins de semana, com exceção de Natal e Ano Novo. “A gente parte do princípio de que é melhor iniciar logo a imunização porque tem um esquema de três doses e demora mais tempo para a criança se imunizar por completo”, confirmou.

No dia 11 de novembro, o Ministério da Saúde enviou 3,3 mil doses pediátricas da Pfizer para o Acre. Já no dia seguinte, dia 12, as equipes de vacinação começaram a ser capacitadas de forma on-line por profissionais da Pfizer para atender esse público. A previsão é de que mil bebês sejam imunizados. Por G1 Acre.