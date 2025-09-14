Saúde
Saúde na Comunidade chega à 120ª edição com mais de 136 mil atendimentos em Epitaciolândia
Epitaciolândia tem muito a comemorar! O programa Saúde na Comunidade alcançou a marca histórica de 120 edições, levando cuidado, acolhimento e dignidade a cada canto do município. Ao longo dessa trajetória, já foram realizados mais de 136 mil atendimentos, consolidando a iniciativa como uma das mais importantes políticas públicas de saúde da região.
Na edição comemorativa, foram oferecidos atendimentos em diversas especialidades médicas, como Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia. Só nesta etapa, foram registrados 448 atendimentos especializados, que, somados aos demais serviços, totalizaram 2.209 atendimentos. Além disso, mais de 500 marmitas foram distribuídas, reforçando o cuidado integral com as famílias.
Cada atendimento vai além de um simples serviço médico: é um gesto de dedicação, esperança e compromisso com a população de Epitaciolândia.
Compromisso da gestão
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, destacou a evolução do programa ao longo dos anos:
“A cada ano ampliamos o leque de opções. Se no início contávamos com cerca de 20 a 25 profissionais, hoje já temos mais de 50, oferecendo especialidades como ultrassonografia, ginecologia, infectologia, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e nutrologia. O programa nasceu para atender as comunidades de forma itinerante, mas também fortalece os serviços oferecidos diariamente na zona urbana, garantindo mais qualidade de vida à população.”
Já o prefeito Sérgio Lopes reforçou a importância da marca alcançada:
“Chegar à 120ª edição do Saúde na Comunidade representa um grande avanço para a saúde de Epitaciolândia. Desde o início do programa, estabelecemos a meta de realizar 25 edições por ano e, neste quinto ano de gestão, já estamos na 20ª edição de 2025, com a previsão de encerrar o ano com 130 edições concluídas. É sempre uma alegria estar junto às comunidades, levando saúde preventiva e cuidando das pessoas.”
Um programa que transforma vidas
O Saúde na Comunidade nasceu com a proposta de levar atendimento médico e serviços essenciais até as áreas mais distantes, fortalecendo a presença do poder público e garantindo que ninguém fique sem acesso à saúde de qualidade.
Com resultados expressivos e o reconhecimento da população, o programa segue como um dos pilares da atual gestão, reafirmando o compromisso de que “cuidar de gente é a nossa missão”.
Rodrigues Alves promove palestra sobre saúde bucal para crianças na Creche Ranalaires
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma palestra educativa sobre saúde bucal na Creche Ranalaires.
A atividade teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da higiene oral e dos cuidados preventivos para manter dentes e gengivas saudáveis.
Durante a ação, os profissionais de saúde apresentaram, de forma didática e adequada à faixa etária, orientações sobre a escovação correta e a importância de uma alimentação equilibrada para a preservação da saúde bucal.
A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela gestão municipal voltadas para a promoção da saúde preventiva, reforçando o compromisso da Prefeitura em cuidar do bem-estar da população desde a infância.
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
Pelo segundo ano consecutivo, deputado Nicolau Júnior prestigia Festa dos Pescadores em Mâncio Lima
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami
Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
