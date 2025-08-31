Saúde mais perto: Ramal linha seca recebe atendimentos de saúde com entrega de medicamentos

A comunidade do Ramal Linha Seca viveu um dia diferente e especial neste Sábado (30), com a chegada da equipe de saúde, que levou atendimento médico, odontológico, de enfermagem e distribuição de medicamentos diretamente aos moradores. A ação contou com a presença do vice-prefeito e da secretária de saúde, reafirmando o compromisso da gestão em garantir cuidados também às famílias que vivem no campo.

Foram realizadas consultas médicas, aplicação de vacinas, avaliação odontológica e orientações de prevenção, além da entrega de remédios, garantindo o início imediato dos tratamentos. Para muitos produtores rurais, que enfrentam dificuldades para chegar até a cidade, a iniciativa trouxe alívio e esperança.

“Agradeço a Deus e as pessoas que vieram fazer esse trabalho. Recebi meu remédio, e agradeço ao Prefeito e toda a equipe que pra nos nós é uma bênção. Saí daqui com consulta feita e o remédio na mão”, contou a idosa Antônia Ferreira da Silva, de 66 anos.

O vice-prefeito ressaltou que o trabalho vai continuar: “Estamos trazendo dignidade e respeito para cada morador da zona rural. Nosso compromisso é que ninguém fique sem assistência de saúde”.

Já a secretária de Saúde garantiu que novas comunidades serão atendidas: “Essas ações itinerantes são fundamentais para aproximar a saúde da população. A cada visita, fortalecemos a prevenção e o cuidado com quem mais precisa”.