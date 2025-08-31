Saúde
Saúde mais perto: Ramal linha seca recebe atendimentos de saúde com entrega de medicamentos
A comunidade do Ramal Linha Seca viveu um dia diferente e especial neste Sábado (30), com a chegada da equipe de saúde, que levou atendimento médico, odontológico, de enfermagem e distribuição de medicamentos diretamente aos moradores. A ação contou com a presença do vice-prefeito e da secretária de saúde, reafirmando o compromisso da gestão em garantir cuidados também às famílias que vivem no campo.
Foram realizadas consultas médicas, aplicação de vacinas, avaliação odontológica e orientações de prevenção, além da entrega de remédios, garantindo o início imediato dos tratamentos. Para muitos produtores rurais, que enfrentam dificuldades para chegar até a cidade, a iniciativa trouxe alívio e esperança.
“Agradeço a Deus e as pessoas que vieram fazer esse trabalho. Recebi meu remédio, e agradeço ao Prefeito e toda a equipe que pra nos nós é uma bênção. Saí daqui com consulta feita e o remédio na mão”, contou a idosa Antônia Ferreira da Silva, de 66 anos.
O vice-prefeito ressaltou que o trabalho vai continuar: “Estamos trazendo dignidade e respeito para cada morador da zona rural. Nosso compromisso é que ninguém fique sem assistência de saúde”.
Já a secretária de Saúde garantiu que novas comunidades serão atendidas: “Essas ações itinerantes são fundamentais para aproximar a saúde da população. A cada visita, fortalecemos a prevenção e o cuidado com quem mais precisa”.
Prefeitura de Epitaciolândia leva o programa Saúde na Comunidade ao Ramal dos Cachorrinhos
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (30) a 118ª edição do programa Saúde na Comunidade, desta vez atendendo moradores da região do Ramal dos Cachorrinhos.
O projeto, que se consolidou como uma das principais políticas públicas da atual gestão, já ultrapassou a marca de 130 mil procedimentos de saúde realizados, levando atendimento médico e exames especializados para as localidades mais distantes do município.
Nesta edição, os moradores tiveram acesso a consultas em diversas áreas, como ortopedia, ginecologia e pediatria, além da realização de exames de ultrassonografia e atendimento com nutrólogo. O objetivo é ampliar o acesso a serviços de saúde essenciais, garantindo cuidado e prevenção diretamente nas comunidades.
“Nosso compromisso é cuidar das pessoas, levando saúde para quem mais precisa, onde quer que esteja. O programa Saúde na Comunidade é uma prova viva de que a gestão trabalha para todos, garantindo dignidade e qualidade de vida”, destacou a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.
Com mais de cinco anos de atuação contínua, o Saúde na Comunidade já é reconhecido como referência em todo o estado do Acre, tornando-se símbolo do compromisso da administração municipal com o bem-estar da população epitaciolandense.
A Prefeitura reafirma que a saúde é prioridade absoluta e seguirá avançando com ações que aproximam os serviços públicos de quem mais precisa, fortalecendo a qualidade de vida em todas as regiões do município.
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock
No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: “Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia”
Infectologista e professor de medicina desmonta falas do senador sobre cloroquina, ivermectina, máscaras e vacinas, e lembra que desinformação custou...
Escândalo na EXPOVALEPURUS: Denúncias de calote, fraude e importunação sexual marcam evento em Manoel Urbano
A realização da EXPOVALEPURUS, no município de Manoel Urbano, conduzida pelo pecuarista conhecido como Macarrão, ao lado de sua esposa...
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
Mais uma vez, o prefeito de Rio Branco tenta reescrever a história, negando o papel de quem realmente recursos e...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
Senador Alan Rick acompanha avanço das obras de revitalização da Vila Olímpica no município de Cruzeiro do Sul
Investimento de R$ 500 mil garante modernização da estrutura e permitirá o retorno da Escolinha de Futebol – Fotos: Gustavo...
